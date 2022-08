Mergulho seguro: de que altura e em que posição?

Alturas a não exceder. Com base no estudo publicado em progresso da ciênciaPara mergulhadores não treinados, o risco de trauma na coluna ou no pescoço provavelmente será maior que 8 metros, se você optar por pular direto da cabeça (com os braços ao lado do corpo); O risco de uma clavícula quebrada provavelmente será de mais de 12 metros se você decidir mergulhar de cabeça primeiro, mas entrar Primeiro na água com as mãos; Finalmente, o risco de bater no joelho é de mais de 15 metros se você pular nele dos pés.

Estes são os limites de altura que não devem ser ultrapassados ​​com base na posição escolhida para o mergulho (mergulhadores profissionais, treinados para contrair músculos específicos para reduzir o impacto, e também saltar de uma altura de 58 metros, mas isso é outra questão).