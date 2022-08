cósmico Ele é um empresário que trabalha em Apúlia Que trabalha há vários anos na área de eventos de solidariedade aérea, especialmente no que diz respeito aos voos de balão. Ela foi recentemente diagnosticada com tumor cerebral inoperável Então Kony decidiu contar com uma pessoa brilhante do setor para encontrar o tratamento certo para sua doença. Mas, ao contrário da crença popular, ela foi salva por um especialista do Hospital Geral Regional Mioli por Aquaviva delle Fonti.

Eu decidi ser eu mesmo conte a história dele Por meio de uma carta enviada ao La Gazzatta del Mezzogiorno, ele agradece publicamente à médica que salvou sua vida: “Meu nome é Connie, trabalho com balões e crianças. O objetivo do meu trabalho é doar um sorriso à pesquisa, ato que visa apoiar pesquisas realizadas pela Associação Matteo Coveri Onlus que se compromete a arrecadar fundos para destinar à Universidade de Florença, a fim de ajudar a prevenir pesquisas sobre tumores – crianças raras que produzem moléculas e drogas para cânceres como o glioblastoma. Minha história não tem conexão passageira com a Universidade de Florença, justamente porque a pessoa a quem devo minha vida hoje estudou nesta universidade. Estou falando do lendário médico David Giraldi, 40 anos da Toscana, uma pessoa maravilhosa, um médico com D maiúsculo, uma pessoa mágica, que chance mágica de conhecê-lo”.

“Em 2020, fui diagnosticado com uma massa cerebral muito grande, de 4 centímetros, e ninguém conseguiu dar nome e sobrenome. É uma certa massa que carrega consigo uma Alto risco de morte: Pedindo para poder fazer uma biópsia, sempre me deram o mesmo conselho, que era manter tudo sob observação, como eu fazia. No entanto, devido a exames de ressonância magnética ruins, meu tumor tornou-se maligno. Eu poderia me curar, mas não me disseram que o laudo de ressonância mostrava um aumento de um centímetro na massa: sempre estava escrito que nem tudo se desenvolveu. Só graças a um amigo próximo me levou a consultar outro médico, um neuro-oncologista de Pádua, que me disse, depois de observar a ressonância, que o problema havia progredido um centímetro e por isso decidiu juntar-se ao círculo. O oncologista do Hospital Mioli me fez conhecer a Chefe de Radioterapia, Dra. Alba Fiorentino, que atuou como intermediária entre mim e o Dr. David Giraldi. Eu deveria fazer radioterapia com ela. Em vez disso, ele decidiu, com sua doçura, me deixar falar com o neurocirurgião, já que não havia tempo para radioterapia. Entendi que faria uma cirurgia, senão não teria chegado em outubro. Então foi isso e em dez dias, ou seja, no dia 21 de julho, às 8h, o médico realizou para mim com sua equipe e me salvou usando as novas tecnologias em mapeamento 3D. Resultado incrível: em 7 horas de cirurgia ele removeu 80% dos meus caroços, graças ao seu trabalho, hoje estou em casa. Eu vivo graças a ele.”

“Puglia tem um excelente hospital italianoOh Mioli, com um médico lendário como ele. Não precisamos ir muito longe: Dr. Giraldi, ele parece ter saído de um romance de ficção para americanos, trabalhando como ele, com música na sala de cirurgia, o que ele sabia que eu teria gostado porque ele perguntou me antes de qual música eu preferiria ouvir durante a operação. Então, com o passado dos anos 80, a equipe liderada pelo Dr. Giraldi e composta pelo Dr. Salvatore Doria, Dr. Domenico Moroni, Dr. Giuseppe Salamone e Dr. Alberto Tomatis, eles trouxeram minha vida de volta ao normal! A gratidão nunca será suficiente.