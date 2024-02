“Estudei para prestar o melhor atendimento de saúde, não para atender seis pacientes em um quarto, com apenas um banheiro e sem cortinas.”

“Quando você se encontra fazendo um trabalho altamente especializado, em uma das policlínicas mais importantes da Itália, mas parece que está no campo de batalha, há algo insuportável. É como se lhe dessem uma Ferrari e pedissem para você ganhar um Grande Prêmio de Fórmula 1, mas quando você entrou no carro percebeu que o tanque estava apenas meio cheio. Você ainda pode tentar vencer, mas já sabe que não terá sucesso. “No entanto, todos esperam que ele cruze a linha de chegada primeiro.” Ele chegou animado Manuel Toffoni37 anos, ex-médico de medicina interna do St. Ursula's e agora clínico geral (ainda em formação) e médico de emergência, há todos os motivos para perder.

Não ele, que se formou em Bolonha em 2012 com grande sacrifício e realizou o sonho de trabalhar em Sant’Orsula antes de sucumbir às pressões de uma situação que descreveu como “não uma cura, mas um sofrimento”. Mas a capitulação do sistema de saúde, um dos melhores do mundo, não consegue mais fazer face às despesas e está a fazer fugir milhares de jovens profissionais como Toffoni. Ele disse: “Há 11.000 médicos que viajaram para o exterior ou trabalharam no setor privado durante os últimos três anos Luigi BagnoliPresidente do Sindicato dos Médicos – São 18 mil enfermeiros que saíram do sistema de saúde. Em Bolonha, professores universitários de alto nível estão a reformar-se antecipadamente, algo nunca antes visto. “É um sentimento generalizado, há muito sofrimento pela saúde”.

Embora os números apresentados por Nino Cartabellota da Fundação Gympie sejam bastante eloquentes, e apesar dos estudos apresentados por Federico Toth da Universidade de Bolonha que deixam bem claro que “o Serviço Nacional de Saúde está numa encruzilhada”, com todos os dados que os acompanham , estas são as palavras de Tufoni para continuar sendo o mais curtido.

“Eu estava vacilando como indivíduo – continua Manuel Toffoni – éramos cada vez menos no departamento, cada vez menos. Poucos recursos e poucos trabalhadores. Até agora, de certa forma, o sistema só sobreviveu porque nos esforçamos. “Mas as pessoas não aguentam mais – todos aqueles que partirem deixarão uma lacuna no emprego e na herança educacional para muitas gerações futuras”, disse ele. Ele não quer que a sua escolha seja descrita como ditada pela procura de melhores condições de vida e de ritmos mais humanos, porque isso não é de todo o caso do seu ponto de vista.

“Seis pacientes em um quarto com apenas um banheiro.”

“Acredito na saúde pública, fiquei no setor público – explica – vou me tornar clínico geral depois da formação, fazendo plantões médicos de plantão. Não estive em Dubai. Mas as coisas não funcionam assim. Perde-se a perspectiva . Se você chega no trabalho na segunda-feira e te dizem que vai ter reunião na sexta porque tem tantas idas ao pronto-socorro e semana após semana é sempre igual, você não vê sentido no que você faz. estamos fazendo. Estudamos para oferecer o melhor atendimento de saúde em nível nacional, não para atender seis pacientes em um quarto, com um banheiro “Só, sem cortinas. Essa é a questão, nada mais. Os políticos não entendem. Eu trabalhei em um departamento importante, e foi como ser um engenheiro da NASA deixando seu emprego. Sinto muito, mas não sou só eu quem perde.”

O problema diz respeito a todos os pacientes, médicos e até políticos, e representantes dos principais partidos participaram ontem na conferência. Mas a amargura do jovem médico, um dos melhores da sua turma, que fala por todos, permanece.