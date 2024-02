Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, hoje, 11 de fevereiro. Heróis na agricultura

Roma – Ciência básica e pesquisa agrícola onde a personagem feminina é sempre a heroína. Em centros de pesquisa, universidades e empresas privadas.

No Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, hoje 11 de fevereiro, Ono Itália lembra: Uma grande e persistente disparidade de gênero sempre caracterizou a participação feminina nas chamadas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM): ciência, tecnologia , engenharia e matemática.

Embora esta lacuna seja de maior ou menor importância dependendo dos diferentes contextos nacionais, e em muitos casos a participação feminina no ensino universitário tenha atingido níveis significativos, esta tendência está geralmente presente em todo o contexto global. Para se ter uma ideia, basta ter em conta que estatisticamente, a nível internacional, as mulheres e as meninas representam apenas 28% dos licenciados em engenharia e 40% dos licenciados em engenharia e ciências da computação. No que diz respeito ao campo da investigação, é interessante notar como a percentagem de investigadores do sexo feminino, estimada em 33,3%, recebe normalmente bolsas muito mais baixas do que os seus colegas do sexo masculino e tende a ter vidas profissionais mais curtas e mais mal remuneradas.

As Nações Unidas continuaram a Itália

Hoje, apenas um em cada três pesquisadores de engenharia no mundo é mulher. Barreiras estruturais e sociais impedem que mulheres e meninas entrem e avancem na ciência. A pandemia da COVID-19 exacerbou as desigualdades de género, desde o encerramento de escolas ao aumento da violência e ao fardo cada vez maior dos cuidados no domicílio. Esta desigualdade priva o nosso mundo de vastos talentos inexplorados e do poder da inovação. “Precisamos das perspectivas das mulheres para garantir que a ciência e a tecnologia funcionam para todos”, disse António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas.

Contribuição das Nações Unidas

A igualdade de género sempre foi uma questão central para as Nações Unidas. Na verdade, desde a sua fundação, as Nações Unidas reconheceram a igualdade e o empoderamento das mulheres como contribuições críticas para o desenvolvimento económico global e, nos últimos anos, para o progresso no sentido de alcançar os objectivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW), é o principal órgão institucional internacional dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de género e ao empoderamento das mulheres. Nasceu como Comissão do Conselho Económico e Social (Conselho Económico e Social), fundada em 1946 com Resolução 11 (II) A partir de 21 de junho.

Em 1996, a resolução 1996/6 do Conselho Económico e Social ampliou o mandato do Comité, determinando que este desempenharia um papel de liderança na monitorização e análise dos progressos e problemas relacionados com a implementação da Convenção. Declaração de Pequim 1995.

Então, em 14 de março de 2011, a Comissão sobre a Situação da Mulher, em sua quinquagésima quinta sessão, adotou Relatórios Com o objetivo de melhorar o acesso e a participação das mulheres e das raparigas na educação, formação, ciência e tecnologia, e promover a igualdade profissional neste domínio. Portanto, em 20 de dezembro de 2013, a Assembleia Geral adotou A Precisão sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento, que reconheceu que o acesso pleno e equitativo a estas áreas para mulheres e raparigas é essencial para alcançar a verdadeira igualdade de género.

Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 5: Alcançar a igualdade de género e a autodeterminação para todas as mulheres e raparigas

O Objectivo 5 da Agenda 2030 da ONU centra-se principalmente na igualdade de género e no empoderamento das mulheres. Como já vimos, a igualdade, neste sentido, não é apenas um direito fundamental, mas também um alicerce necessário para um mundo mais próspero e sustentável. Para tanto, a meta foi dividida em nove pontos principais.

5.1: Acabar com todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas em todos os lugares

5.2: Eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas, nas esferas privada e pública, incluindo o tráfico de mulheres, a exploração sexual e qualquer outro tipo de exploração

5.3: Eliminar todas as práticas abusivas, como casamento arranjado, noivas-crianças e mutilação genital feminina

4.5: Reconhecer e valorizar cuidados não remunerados e trabalho doméstico, prestação de serviços públicos, infraestruturas e políticas de proteção social, e promover responsabilidades partilhadas dentro da família, de acordo com as normas nacionais

5.5: Garantir a participação plena e efectiva das mulheres e a igualdade de oportunidades de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica e pública.

5.6: Garantir o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos, conforme acordado no Programa de Acção da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, na Plataforma de Acção de Pequim e nos documentos emitidos nas conferências subsequentes

5.a: Iniciar reformas para dar às mulheres direitos iguais no acesso aos recursos económicos, bem como à propriedade e controlo da terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e recursos naturais, de acordo com as leis nacionais

5.b: Promover a utilização de tecnologias facilitadoras, especialmente tecnologias de informação e comunicação, para melhorar o empoderamento das mulheres

5.c: Adoptar e intensificar políticas e legislação sólidas em vigor para promover a igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e raparigas, a todos os níveis.

