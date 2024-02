Cuidados de saúde em profundidade – Relatório

Por Marco Misano

Fotos de Alessandro Casati, Chiara d'Ambros e Cristiano Forti

Encontre fotos de Eva Gorganopoulou

Edição e gráficos de Manuel Manfredi



A saúde pública italiana está cada vez mais privada?

O nosso sistema de saúde sempre previu a existência dos chamados fundos de saúde suplementar, cuja função é na verdade integrar o que o Serviço Nacional de Saúde não oferece: um exemplo disso são os serviços dentários. Em contrapartida, o Estado sempre garantiu a este sector importantes benefícios fiscais. Contudo, ao longo dos anos, os fundos expandiram-se e hoje oferecem pacotes de saúde “alternativos”, em concorrência com o NHS. As grandes seguradoras perceberam isso e optaram por investir neste mercado, colaborando com os próprios fundos – usufruindo assim de benefícios fiscais – e ao mesmo tempo comprando hospitais privados. Isto conduz efectivamente à emergência de um sistema de saúde privado paralelo, parcialmente financiado pelo Estado. Mas onde os pacientes podem ser encontrados? Hoje existem 15 milhões de trabalhadores que são obrigados por acordos colectivos a inscreverem-se num fundo. Mulheres e homens que já têm seguro de saúde e que já sofrem os efeitos do que será: uma Itália cada vez mais privada de cuidados de saúde.