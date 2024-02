Medicina de precisão mais democrática graças aos supercomputadores

Tornar a medicina de precisão “democratizada” e acessível a todos: este é um dos objetivos ambiciosos dos investigadores do Icsc, centro nacional de investigação em computação de alto desempenho, big data e computação quântica, e em particular do Spoke 8, setor dedicado para “medicina in silico e dados ômicos”. Os desafios são narrados por Andrea Cavalli, líder do Spoke 8 e pesquisadora do Instituto Italiano de Tecnologia, convidada do “10 alla 18”, podcast dedicado a explorar o impacto da supercomputação no desenvolvimento de novos serviços.

“Se até recentemente a prática comum em genética médica consistia em analisar apenas um número limitado de painéis genéticos, mais recentemente passamos a estudar exomas ou analisar genomas inteiros”, diz Cavalli. “Pela primeira vez – continua – encontramos o que certamente podemos definir como big data em medicina, do qual depende a medicina de precisão, e que requer ferramentas computacionais de alto desempenho tanto em termos de seu arquivamento como especialmente em termos de sua análise. ”

Um dos objetivos do ICSC, que nasceu graças aos 320 milhões de euros atribuídos pelo Pnrr para criar uma infraestrutura distribuída de supercomputação à disposição tanto de investigadores como de empresas, é simplificar as possibilidades de acesso à medicina de precisão através do Spoke 8. “O maior O desafio que Spoke 8 tem que enfrentar – enfatiza Cavalli no podcast – é democratizar a medicina de precisão, cuja aplicação atualmente está limitada apenas a projetos de pesquisa.”

A medicina de precisão pode levar ao desenvolvimento de vias preventivas, diagnósticas e terapêuticas específicas, capazes de ter um impacto direto na saúde e em todo o sistema de saúde e atraentes para a indústria farmacêutica. Mas atualmente, a medicina de precisão em Itália é distribuída de forma desorganizada, com recursos limitados, incompleta em alguns centros e em grande parte dependente da iniciativa pessoal dos médicos que reconhecem o seu potencial e estão dispostos a dedicar-lhe tempo. Ações necessárias.

