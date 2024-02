Piso do ginásio Italcementi cede, partida do BluOrobica adiada

Bérgamo. Precisamente no dia em que a Câmara Municipal de Bérgamo anunciou que o Centro Desportivo Italcementi será remodelado com uma obra de 20 milhões de euros, o campo de basquetebol da estrutura dá sinais do tempo. Na noite de segunda-feira, durante o aquecimento para o jogo de qualificação para o torneio de basquetebol Sub-19 entre a equipa local Blue Europeana e Brescia, parte do parquet desabou, obrigando o árbitro a adiar o clássico devido à inadequação do campo.

A área afetada fica em uma das duas áreas, onde os meninos treinavam embaixo da cesta antes do início da partida. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O tempo necessário para a instalação deverá ser muito curto e nas próximas horas deverá estar presente um carpinteiro para remontar a parte do parquet que ruiu.

“Felizmente não houve feridos – disse o gerente da equipe BluOrobica Lucas Bellotti -. Nos próximos dias marcaremos a data para o restabelecimento da partida, que pelas regras não perdemos por defeito.

Esperamos que a situação se resolva logo, porque também temos que treinar neste campo amanhã à noite, e no sábado temos o jogo da primeira equipe contra o Montebelluna.”