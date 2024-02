Profissão de engenheiro. Quando a engenhosidade reside na sociedade e na ciência

13/02/2024 – 27/11 – Do latim engenhosidade, Daí o termo inteligência, Capacidade de adaptação em diversas áreas e fornecer soluções e aplicações práticas de natureza técnica e científica. A etimologia não mente, ela nos ajuda e indica imediatamente o quão intensamente se fala sobre engenharia, formação acadêmica e a profissão resultante. Se somarmos então a imagem à experiência social, define-se um contexto mais rico, alimentado pelo recente centenário da fundação do Registo Nacional de Engenheiros, celebrado em novembro de 2023 e ligado à Lei do Reino de Itália n.º 1395 de 2023. 24 de junho de 1943.

Em Trieste a “casa mãe” dos Engenheiros está localizada na via Genova 14, sede principal dos Engenheirospara solicitar A província estava curiosamente envolvida com arquitetos que eram “primos” e não através de “separados em casa”. O atual presidente é o engenheiro Giovanni Basilescu, 49 anos, eleito no outono de 2021 e esperado até 2025 à frente de uma complexa associação profissional que há muito sofre reformas que revolucionaram o caminho universitário: “A reforma do ano 2000 , que é de 3 anos mais 2 anos em Por assim dizer, foram-nos fornecidos indicadores importantes – confirma o presidente da Ordem da Prefeitura – a licenciatura de três anos, fase que agora conduz ao título de engenheiro júnior após o exame , reduz a parte preparatória. Trabalhamos ao mesmo tempo durante 5 anos, com um período inicial de 2 anos com o objectivo de “Criar uma abordagem comum. Penso que o sistema nacional está a pressionar para manter as vias separadas novamente.”

Qualquer que seja o caminho que você siga, tornar-se engenheiro é um dos cursos acadêmicos mais sensíveis e desafiadores. Daí o prestígio e, portanto, a influência sempre tangível no mercado de trabalho: “Isso mesmo – repete João Basilisco – Seja qual for a área de especialização, o diploma de engenharia está sempre em alta. Do ponto de vista tecnológico, por exemplo, assistimos a um certo desenvolvimento, e aqui a mente do engenheiro permanece indubitável…”

Então, uma profissão elitista? A escolha desta formação certamente não envolve muitos atalhos, até porque os exames mantiveram de alguma forma a tradição reacionária de “penhascos” difíceis, que têm sido elogiados até entre lendas populares do tipo Juilliard de graduação: “Ainda é um dos mais exames universitários difíceis – afirmou o presidente Basilescu com lampejos de orgulho – Onde tudo agora parece fácil, esta continua a ser uma opção na qual você terá que suar muito.

As especialidades, como dissemos, são particularmente numerosas, assim como as oportunidades de emprego, tema que também deve ser levado em consideração nas escolhas de uniformes (ver alistamento nos Engenheiros do Exército ou no Corpo de Bombeiros). A Universidade de Trieste possui cursos de três anos ativos (temporada 2023/2024) em Engenharia Civil, Ambiental, Marinha e Industrial. Eletrônica e tecnologia da informação. Os mestrados oferecem mais dois anos de estudo nas áreas de engenharia civil, clínica, energia elétrica, sistemas, tecnologia da informação, marinha, mecânica e sob os auspícios de engenharia de materiais e química para nanotecnologias, biotecnologias e tecnologias sustentáveis.

Trieste está associada à ciência (mesmo que poucos se lembrem dela) e, nesta perspetiva, a engenharia habita este feudo com mais de 30% dos recém-licenciados no ramo das TIC, ou seja, das TIC, um setor que inevitavelmente aspira ao desenvolvimento da inteligência artificial . . Outra “boa opção” para a engenharia em Trieste é definitivamente a área biomédica. Aqui a excelência se expande graças ao Grupo TBC, empresa composta por engenheiros clínicos, fundada no final da década de 1970 e hoje referência nacional com filiais na Europa; Isto deve-se novamente ao papel da Universidade de Trieste na formação.

Em suma, mais luzes do que sombras, a (quase) feliz ilha da arquitectura em Trieste e com outros enredos a identificar: “Quero concluir outros projectos no âmbito do meu mandato – confirma o Presidente Giovanni Basilescu – e pretendo envolver mais os colegas em vida monástica, lembrando que é a sua casa”.

E colegas? Claro que há mais arquitectas mas a Ordem de Trieste inclui, por exemplo, a engenheira Marina Palosa entre as almas da curadoria: “Não há muitas engenheiras, é verdade – recorda a secretária do escritório na Via Genova – quando eu trabalhei na indústria da construção. Você pode se surpreender “No início alguns trabalhadores, mas sempre tive muito respeito pela minha função.” Outras vezes, até mesmo em canteiros de obras.

A Associação Provincial de Engenheiros de Trieste está localizada na rua Genova 14, e a secretaria funciona às segundas-feiras das 10 às 12 e das 18 às 19, e de terça a sexta das 10 às 12.

O atual presidente é Giovanni Basilescu, coadjuvado pelo deputado Ermanno Simonatti, pela secretária Marina Palosa e pelo tesoureiro Niccolò Carpi. O sistema também inclui os vereadores Agostino Accardo, Massimo Barban, Valentina Vernetti, Edoardo Marega, Giulio Osic, Vincenzo Zanelli e Giacomo del Zotto. O Cadastro de Engenheiros está contido nas Seções A (Engenheiro, exame de pós-graduação de cinco anos) e Seção B (Engenheiro Júnior, exame de pós-graduação de três anos), cada uma dividida em três setores específicos: Civil e Ambiental, Industrial e Informação. Há também o Quadro de Honras, um baú que lembra engenheiros registrados que se formaram há pelo menos meio século.

