Quantos vegetais você deve comer por dia? O especialista em nutrição Pietro Sinnett nos explica.

As orientações sugerem, a um adulto, consumo Cerca de 50 gramas de salada e 250 gramas de vegetais crus para comer todos os dias. No entanto, isso deve ser enfatizado porções maiores, no caso de um indivíduo saudável, Eles são Qualquer coisa inofensiva.

o benefícios Da ingestão diária de vegetais em nossa dieta são realmente diversos. Um dos mais famosos é Manter a função intestinal adequadaseguido pela Controle do peso corporalde Apoiando nossas defesas imunológicas E sem medo de frisar, é legítimo dizer que uma ingestão justa de hortaliças contribui para isso O trabalho de todo o organismo e a prevenção de algumas doenças importantes.

Não comer a quantidade certa de vegetais também significa limitar a ingestão de micronutrientes, fibras e águaPor um lado, altera o equilíbrio hídrico e eletrolítico do corpo e, por outro lado, remove nutrientes valiosos da flora intestinal. Vegetais, especialmente crus, contêm enzimas valiosas que estimulam e facilitam a digestão Graças à fibra contida nele, retarda a absorção de carboidratos e reduz a absorção de gorduras, o que ajuda no controle equilibrado de açúcar e lipídios no sangue.

Existem várias boas razões pelas quais uma pessoa saudável deve tomá-lo em todas as refeições, enquanto aqueles com função digestiva prejudicada devem ser tomados com cuidado.

