Com fome nervosa, esses 8 alimentos enchem você instantaneamente. Adeus sentimentos de culpa

A fome nervosa é um dos problemas atuais que atinge cada vez mais pessoas no mundo, e atinge qualquer classe social ou geração, independente de idade e sexo.

Os artigos mais lidos de hoje:

Às vezes você nem sempre está com fome, essa sensação de vazio está associada ao estresse, ansiedade, problemas familiares ou de saúde, que devem ser compensados ​​muitas vezes com alimentos que vêm em nosso auxílio. Às vezes, dizem os médicos, pode ser sobre a mente “errada”.

lá fome nervosa É um dos sintomas modernos que afeta cada vez mais pessoas no mundo, e abrange indiferentemente qualquer classe social ou geração, independentemente da idade e do sexo.

A força de vontade sozinha nem sempre pode nos atender, também precisamos da ajuda de uma boa pessoa médico psiquiatra e especialista em nutrição O que descreve uma dieta altamente saciante que pode combater o instinto, mas não perturba nosso peso ideal.

Nesse sentido, existem alguns alimentos que podemos usar Quebra a fome em caso de ataques súbitos sem se sentir culpado.

Alimentos que ‘eliminam’ a fome nervosa: aliados para mantê-la sob controle

É claro que a recomendação é consultar especialistas o mais rápido possível, e o que vamos incluir a seguir só é útil em casos menos graves que podem ser gerenciados de forma independente.

Para não perder nenhuma atualização siga-nos em nosso site Instagram

Para combater a fome nervosa, tudo o que você precisa fazer é fazer as escolhas certas, especialmente agora que o verão se aproxima e não será certo jogar fora todos os sacrifícios que fizemos nos últimos meses para emagrecer.

Entre os alimentos com alto poder saciante, é preferível nesta época do ano encontrar em primeiro lugarmelanciaRico em água (cerca de 95%) e com pouquíssimas calorias (30g por 100g de polpa).

Isso, se tomado nas quantidades certas, não engorda. Experimente não só sozinho, mas também em uma salada com tomate, queijo parmesão e milho, é uma verdadeira iguaria!

Com o calor, ela também é uma verdadeira aliada Iogurte grego115 calorias por 100 gramas e cerca de 6,8 gramas de proteína. Excelente por si só, mas também com cereais, frutos secos ou frutos frescos da época. O iogurte grego satisfaz e satisfaz sem interromper a montagem de uma roupa.

Tudo bem também fruta secadesde que não consuma mais de 30g por dia (Porque 100 gramas equivalem a cerca de 600 calorias.) Isso é recomendado não só para quem sofre de fome nervosa, mas também para quem se exercita, para gestantes, para o crescimento saudável dos filhos, para aqueles com doenças cardíacas ou que desejam ter um metabolismo lento.

Cenouras, aipo, pepino e abobrinha São petiscos deliciosos devido ao seu tempo de mastigação associado à fibra que contêm, mas também são uma excelente fonte de vitaminas e minerais.

finalmente eu tremoço Que contém 114 calorias por 100 gramas da porção comestível. Também é muito rico em fibras (4,8 gramas), vitaminas (especialmente do grupo B), minerais, ácidos graxos essenciais ômega-3 e ômega-6.

Lembre-se de que as proteínas dessas leguminosas correspondem a 38 gramas por 100 gramas do produto, uma quantidade muito semelhante à da carne e superior à dos ovos. São todas alternativas de gratificação excelentes e verdadeiramente gananciosas!