“Corte as máscaras na escola.” pressão periódica. Esperança: a ciência decide – Corriere.it

a partir de Adriana Logrosino

Falando da regra “desnecessariamente punitiva”, o subsecretário Sasso sugere a mediação: a proteção só é necessária quando você se levanta da mesa. O decreto é válido até o final do ano letivo

Muito quente para uma máscara na aula. “A obrigação deve ser cancelada“. Giovanni Totti acena a bandeira primeiro e, como chefe da Ligúria, pretende levar a situação à mesa de confronto entre o estado e as regiões. O secretário da Liga, Matteo Salvini, que sempre foi hostil ao rígido linha no combate à Covid, soma-se à dose: “Vamos mudar a regra punitiva desnecessáriaDo ministro da Saúde, Roberto Speranza, chegou um ponto de ordem: “Não são as avaliações que competem à política, mas a ciência que decide”.

A obrigação é válida, com base no último decreto-lei a ser transferidoE Até o final do ano letivo. A polêmica surgiu devido à dupla circunstância da chegada de altas temperaturas e a abolição das restrições em muitos outros países. Na França, desde ontem, a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público caiu. Em toda a Europa, desde ontem, não é mais necessário se proteger no avião e no aeroporto. Por outro lado, a Itália optou pela cautela. De fato, nos aviões que chegam do exterior, a obrigação de usar máscara continua. Assim como ainda se aplica ao transporte público em geral, em teatros e cinemas, e de fato, Na escola.

Uma opção alinhada com a estratégia antivírus do governo e esperança em particular (ele fez ontem o assunto de duas disputas indivisas diferentes). Mas o que excita Confrontos periódicos também no terreno político. “Mais de trinta graus, é obrigatório usar focinheira por horas, mesmo que eu me sente no balcão? Não faz sentido”, é a explosão silenciosa de Salvini nas redes sociais. READ "Djokovic? Não há doença que o impeça de tomar a vacina"

Totti argumentou assim: “Como os alunos se vestiriam na aula?mesmo quando estão sentados distantes nas mesas, e então podem andar sem os shoppings dentro de casa, na hora das compras? Pelo menos no último mês de aulas, abolimos a obrigatoriedade do uso de máscara na escola“. Comprometimento definiu uma forma de “crueldade com os alunos” por parte da rede da escola existente.

O subsecretário de Educação da Liga do Norte, Rossano Sasso, compartilha o apelo de Totti: observa que os dados positivos de calor e baixa darão tempo para uma revisão do compromisso: “Só pode ser limitado ao momento em que você se levanta do escritório, entra e sai da escolaEm ocasiões em que a infecção é mais provável. A decisão final cabe ao secretário Speranza, que espero estar mais alinhado com o país real.”

O ministro, porém, à margem de um evento em Gênova, reiterou o princípio Constante desde o início da epidemia: “A ciência decide, não a políticaE a ciência continua a pedir cautela, exortando-nos a olhar também para Nova York, onde estamos prestes a recuperar nosso nível de alerta máximo (que não é mais médio). E nos preparar para a queda com novos picos de inflamação. A melhoria contínua dos indicadores continua: os positivos foram: Ontem 13.668, não poucos em 5 meses. Taxa de positividade também diminuiu (13%). Novamente mais de 100 óbitos: 102.