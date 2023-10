Dores de cabeça, dores no pescoço e dores lombares: quando a osteopatia é eficaz

Muitos estudos e evidências científicas comprovam isso Quão eficaz é a osteoterapia no tratamento de doenças músculo-esqueléticas: Dores de cabeça tensionais episódicas e enxaquecas, distúrbios musculoesqueléticos (dor cervical, lombalgia, dor nas costas, dor no quadril, dor no joelho, etc.) e distúrbios temporomandibulares.

O osteopata é o profissional de saúde que atua por recomendação de prescrição ou tratamento de profissionais médicos, únicos qualificados para fazer o diagnóstico.

Mas como funciona e em que casos é eficaz? Conversamos sobre isso com Dr.David Crespi, Ele possui um Bacharelado em Ciências com Honra (B.Sc.Ost Hons) pela Malta ICOM Education e está concluindo um Mestrado em Ciências (Msc.Ost) em Ortopedia Pediátrica e em Ortopedia em Esportes e Artes Cênicas.

o Dr. Crespi está na equipe Subordinar Centro Multidisciplinar Malpensa Med Viale Valgana 190 em Varese.

“lá Dor cervical E a Dor na região lombar Estas são condições musculoesqueléticas dolorosas que afetam… Entre 30% e 50% da população pelo menos uma vez na vida. Espera-se que estes números aumentem porque se tratam de dores associadas principalmente ao trabalho, à manutenção de posturas incorretas ao longo do tempo, à atividade desportiva, ao stress e à deterioração fisiológica das estruturas músculo-esqueléticas com a idade.

A dor lombar afeta a área da coluna definida como lombar, enquanto a dor cervical é uma condição em que o paciente sente dor na parte cervical da coluna, comumente chamada de pescoço.

Os sintomas dolorosos podem ser causados ​​​​pelo tecido muscular e pelas fibras osteocondrais. Este último envolve o disco intervertebral com os ligamentos envolvidos que completam a articulação intervertebral com a cápsula articular, causando dor, rigidez, dificuldade de movimentação e consequente redução da qualidade de vida.

Como funciona a osteopatia?

Ambas as condições acima são frequentemente estudadas e tratadas com tratamento ortodôntico com excelentes resultados. Esta medicina manual contém uma percepção abrangente do corpo humano e de como as estruturas funcionam individualmente e entre si. Numa só sessão estudaremos todos os sistemas que interagem e podem influenciar os sintomas: através do histórico médico, depois através de exames ortopédicos e depois através de um exame postural objetivo.