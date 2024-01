iOS 17.3, Stolen Protection chega para iPhone: um modo que protege dados em caso de roubo

Com a última atualização do sistema operacional, por meio do reconhecimento biométrico, será possível bloquear ou atrasar um ladrão que tente acessar o ID Apple para roubar informações do usuário.

Há um novo backend chamado “Módulos”, pequenas correções de bugs e detalhes que melhoram a segurança. Mas o mais importante é chegar aos dispositivos iPhone com a atualização mais recente do sistema operacional, iOS 17.3ele é chamado “Proteção para seu dispositivo roubado», que é um novo recurso que – se ativado – funciona para proteger nossos dados em caso de roubo do dispositivo. Porque esta é a verdadeira mina de ouro que carregamos no bolso e que é melhor manter longe de olhares indiscretos.

O roubo de smartphones é irritante. mas O verdadeiro drama é o roubo de informações E dados que podem ser acessados ​​​​a partir de um smartphone, considerando que hoje armazenamos grande parte de nossas vidas nele. Contas, fotos, vídeos, senhas e nosso próprio dinheiro Através de arquivos bancários. Ele falou sobre esse perigo Jornal de Wall Street Numa longa investigação publicada em dezembro de 2023 e relacionada especificamente com Iphone. Então o batedor de carteiras – e aqui explicamos o método – antes de roubar o celular da vítima, ele o monitora Digite o código de acessoEntão ele pode fazer isso Altere seu ID Apple Para o usuário daqui Desative todos os bloqueios de segurançaInsira suas contas e acesse os dados armazenados nelas iCloud. Também se falou de um episódio em que eles foram roubados 10 mil dólares Com este sistema. Essa prática é muito comum: a polícia já registrou Centenas de reclamações Semelhante em dois anos. Portanto, a própria Apple decidiu intervir.









































































































Assim que a atualização for instalada iOS 17.3O usuário ainda deverá ativar o modo “Proteção de Dispositivo Roubado”. Para fazer isso, você deve ir em Configurações e digitar «ID facial e código». Se optarmos por habilitá-lo, irá adicionar diversas barreiras entre nossos dados e as más intenções do ladrão que conseguiu descobrir nosso código de segurança. Eles são todos construídos Novo sistema de autenticação Que abraçou todos os grandes gigantes do chamado setor Chave de acesso. Este sistema utiliza reconhecimento biométrico para nos libertar da escravidão das senhas (aqui explicamos detalhadamente como funciona). Mas também pode ser um aliado útil para aumentar a segurança dos dispositivos.

Em primeiro lugar, o trabalho Ativar ID Facial – Reconhecimento facial para iPhone – ou Touch ID para Acesso a senhas Salvo em seu smartphone. Você não será solicitado a mostrar seu rosto na tela se ele for detectado Determine a localização geográfica da “família”., um lugar que visitamos com frequência, como nossa casa ou escritório. O segundo nível de proteção diz respeito Altere suas credenciais de ID Apple, o que é crucial para acessar muitas informações. Com “Segurança” ativada, após inserir o código de acesso será necessário alterar a senha Espere uma hora Para poder entrar na nova função (também aqui, se estivermos no modo “familiar”, a função Super Segurança não será acionada). Isso permite, em caso de roubo, ter algum tempo para acessar o ID Apple de outro dispositivo e protegê-lo, usar a função Find My para descobrir o paradeiro do iPhone roubado, marcá-lo como “perdido” ou registrar uma reclamação . Relatório de roubo. Finalmente foi adicionado Também uma barreira para poder usar a chamada “chave de recuperação”., um código de 28 caracteres gerado aleatoriamente que pode ser discado para recuperar uma senha esquecida do ID Apple. Porém, se o ladrão fizer esse pedido, ele poderá nos expulsar da nossa conta. Com “Proteção”, para obter este código, você terá que fazer isso Realize duas verificações biométricas com uma hora de intervalo. O mesmo procedimento também é fornecido para desativar a mesma função de segurança de que estamos falando claramente. READ Starfield: New Atlantis pode ser visto pelos arredores, expondo uma mentira sobre o jogo

para para resumirCom a Proteção de Dispositivo Roubado ativada, quando nos encontrarmos em locais desconhecidos – longe de casa ou do escritório – o iPhone nos pedirá para realizar uma verificação biométrica (Face ID ou Touch ID) e uma hora de espera para:

– alterar a senha Seu ID Apple

– Eu peço “Chave de recuperação»

– Alterar números de telefone e dispositivos Para autenticação de dois fatores

– Adicionar Nova identificação facial Ou toque em ID

– Remova seu Face ID atual Ou toque em ID

– Desativar «onde»

– Desative-o Proteja dispositivos roubados

Lembre-se de que esta função pode proteger alguns dados, mas não todos. Se o ladrão tiver nosso código de acesso, ele ainda poderá Entre em qualquer aplicativo que não tenha sido protegido por camadas adicionais de segurança. Qualquer conta cuja senha possa ser alterada por e-mail ou SMS permanece vulnerável.