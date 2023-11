Overwatch 2: Space Ranger e Venture, os primeiros personagens não binários do jogo, foram revelados

Durante a BlizzCon 2023, vários novos recursos interessantes foram revelados Monitoramento 2entre ele Novos heróis para jogar. Já vimos o enorme Mauga em ação, mas durante o evento dedicado ao atirador, duas outras novas entradas também foram brevemente apresentadas, um tipo de nave espacial com codinome Space Ranger e aventuraque mais tarde descobrimos que seria o primeiro personagem não binário do jogo.

Ambos os novos heróis foram brevemente apresentados pelo diretor Aaron Keller por meio de arte conceitual (no tweet abaixo, Venture à esquerda e o “Space Ranger” à direita). No momento, sabemos muito pouco sobre eles, exceto que o Space Ranger servirá como unidade de suporte, enquanto Venture é um personagem orientado para danos que usa uma arma semelhante a uma broca. Ambos os heróis chegarão Durante 2024 Junto com o novo modo Clash e o mapa Hanaoka.

Por outro lado, o imponente tanque Moga Samoano e suas metralhadoras gigantes farão sua estreia na 8ª temporada de Overwatch 2, que estreia em 5 de dezembro de 2023. Enquanto isso, aqui estão nossas impressões sobre o personagem após experimentá-lo na BlizzCon 2023.