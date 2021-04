O novo IP da IO Interactive é um sonho tornado realidade – Nerd4.life

IO Interactive, O autor de Hitman e Projeto 007 (nome não definitivo), também está trabalhando em um endereço IP novo e desconhecido no momento. Entende-se que a equipe ainda não divulgou as informações relevantes a esse respeito novo projetoMas recentemente revelou que é Um sonho tornado realidadeOu seja, é um projeto pelo qual os veteranos do estúdio há muito são apaixonados.

Após a independência, IO Interactive começou a delinear planos para um futuro brilhante. Recentemente, por exemplo, abriu um novo estúdio, passou a publicar seus próprios jogos (Hitman 3, por exemplo) e está desenvolvendo um novo título baseado na franquia 007.

O CEO da IO Interactive, Hakan Abrak, disse em uma entrevista recente ao GamesIndustry.biz: “Temos um terceiro mundo no qual estamos trabalhando ativamente, é algo um pouco diferente e É definitivamente um produto do amor de veteranos e membros da equipe internaQue sempre sonhou em trabalhar lá. ”

O CEO então afirmou que a equipe sempre tem alguns projetos no berçário e que o lado de P&D está sempre funcionando: há “ideias malucas, mundos e personalidades em que ainda pensamos”. no princípio, IO Interactive é um viveiro de ideias e, a longo prazo, podemos ver algumas boas ideias. Por enquanto, entretanto, a prioridade é o Projeto 007, então nenhum outro projeto pode estar pronto por vários anos. Lembre-se também que Hitman 3 terá suporte por muito tempo e a saga estará apenas “de férias”, e novos capítulos podem chegar mais cedo ou mais tarde.

Também destacamos que Hitman 3 vendeu 300% do Hitman 2.