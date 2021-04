Marcas registradas da empresa Konami – Nerd4.life

Por meio de um relatório da Gematsu descobrimos Konami Marcas registradas de Akumajou Dracula (o nome japonês da série conhecida no Ocidente como Castlevania) e Equipamento de levantamento de metal No Japão em 6 de abril. No entanto, a informação não foi divulgada até hoje, 19 de abril de 2021.

Lembramos que Metal Gear Rising Revengeance faz parte da série principal criada por Hideo Kojima e originalmente lançada em fevereiro de 2013 para PS3 e Xbox 360, a versão para PC chegou em janeiro de 2014. Atualmente A Konami não anunciou nenhum novo jogo Metal Gear ou Castlevania.



Jogo Metal Gear Rising Revenge

O registro da marca pode ter múltiplos significados, desde o desejo de sugerir novos jogos (talvez tenham sido desenvolvidos internamente, e podem ter sido desenvolvidos por equipes externas) ou mesmo apenas a criação de novos jogos. Isso é claramente apenas um palpite. Muito mais Talvez a Konami tenha acabado de mudar a marca Castlevania e Metal Gear Rising para não correr o risco de perder o controlo.

No momento não temos mais informações. Meses atrás, falava-se do fato de que Metal Gear Solid e Castlevania estariam reiniciando para PS5. Por enquanto, isso é apenas um boato. Supondo que os rumores se justifiquem, esperamos descobrir alguns detalhes oficiais em breve.