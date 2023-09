Os “cookies” estão por toda parte agora: o que são, para que servem e quando ter cuidado

Certamente você já ouviu falar sobre cookies, mas o que são? Aqui está tudo o que você precisa saber para não ter mais dúvidas.

A segurança dos nossos dados quando se trata de navegar na Internet nunca é demais. Você deve ter muito cuidado com o que clica, os termos e condições que aceita e assim por diante. Todos os fatores que determinam o nível de proteção daquilo que listaremos e salvaremos em determinado site ou rede, sem risco de sofrer consequências graves.

Entre as ferramentas mais conhecidas das quais você com certeza já ouviu falar pelo menos uma vez enquanto navegava na Internet, Existem biscoitos. Encontrará sempre um aviso no final da página web, onde lhe será solicitado que aceite a permissão para receber os chamados cookies. Mas o que é isso especificamente? Por que eles? Em que casos pode ser perigoso? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Cookies, aqui está tudo o que você precisa saber sobre eles

Toda vez que você navega na internet Você é solicitado a aceitar os chamados cookies. Que está relacionado com a constante troca de dados entre servidores, para melhor indexar o que você faz e saber quais são suas preferências. Você pode nunca ter dado muito peso a eles, mas é certo que você saiba especificamente o que eles são e qual é o seu propósito. em alguns casos, Também pode ser perigoso.

Os cookies permitem que um cliente seja identificado de forma única e podem ser usados Ele é autenticado quando você faz login. Eles também são usados ​​em determinadas rotas e consistem em uma sequência de letras, números, um código de identificação de localização e uma data de validade. Graças ao protocolo HTTPAlém disso, existe a possibilidade de armazenar dados através de cookies, que permanecem nos servidores por um período de tempo variável. Além disso, os cookies também são úteis para rastrear Como explorar um site ou plataforma.

Aprofundando-se nos “aspectos técnicos”, os cookies são divididos em cookies primários, de terceiros, de profanação, técnicos, analíticos, de navegador e de política. Cada um tem recursos e usos específicos. Mas em termos de risco, existem cookies que possam ser prejudiciais? Sim, Eles são um terceiro Que são usados ​​para arquivar anúncios e anúncios personalizados. Existem regras para preservar as informações do usuário nesse sentido, mas sites duvidosos podem contorná-las e colocar em risco a sua segurança online.