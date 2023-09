Xbox Game Pass: “Todos os editores unanimemente não gostam”, diz Jim Ryan, do PlayStation

Quem não gosta Passe de Jogo Xbox? Todas as editoras, ao que parece, pelo menos segundo ele Jim Ryan. O executivo da PlayStation se manifestou sobre o serviço de assinatura e afirmou ainda que os resultados estão abaixo do esperado diante dos investimentos. Esta informação apareceu via Vazamento de documentos da Microsoft Em relação ao caso da Comissão Federal de Comércio dos EUA.

Ryan diz especificamente:Conversei com todos os editores E eles odeiam unanimemente o Game Pass porque ele destrói valor, não apenas no nível do título individual, mas também no nível da indústria. O último número de assinantes anunciado pela Microsoft em janeiro chegou a 25 milhões. Tenho certeza de que todos têm suas próprias opiniões sobre isso, mas eu pessoalmente esperava um número maior, dado o dinheiro gasto. “Temos quase 50 milhões de assinantes do PlayStation Plus. Acreditamos que temos um serviço de assinatura eficaz.”