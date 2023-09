PS5 e EA Sports FC 24: o pacote já está à venda na Itália, economize € 120

A PlayStation Italia informou através da sua conta no X que o desconto de 120 euros no Pacote PS5 padrão com EA Sports FC 24. A promoção acontecerá na Itália até 12 de outubro de 2023 e está disponível via PlayStation direto. Assim o preço final é de 499,99 euros para a consola mais o jogo da Electronic Arts.

Já tínhamos conhecimento desta promoção graças ao habitual Vazamento BelBil Con, que confirmou que estará disponível em toda a Europa. A fonte tinha informado que o preço seria de 489 euros, mas parece que o preço é ligeiramente superior em Itália. Não é surpreendente que existam ligeiras diferenças de preços de um país para outro.