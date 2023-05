Como ver quais aplicativos e sites acessam seus dados pessoais do Google

Aplicativos e sites podem acessar facilmente os dados pessoais de um usuário do Google. Veja como descobrir o que são e como bloqueá-los.

Aplicativos e sites, mesmo os mais populares e, portanto, menos perturbadores, podem fazer isso Acesso a dados pessoais Compartilhe com seu smartphone e coloque em risco a privacidade do usuário do Google. Isso porque os donos de smartphones costumam aceitar os termos de uso e apertar “OK” ou “Skip” a cada nova instalação do app ou cadastro no site. Os desenvolvedores levam os usuários para tediosoMas é possível Descubra quais aplicativos e sites têm acesso aos seus dados pessoais do Google e bani-los.

Existem aplicativos e sites que necessariamente precisam estar cientes dos dados pessoais ou precisam poder acessar dados fotográficos, geolocalização ou biométricos para desbloquear usando o reconhecimento facial para funcionar. a diferença entre Aplicativos e sites autorizados E mentiras não autorizadas especificamente na divulgação, ou seja, darOK Desenvolvedores e usuários antes de dar a terceiros acesso aos dados pessoais do Google.

Apps e sites que têm acesso a dados pessoais: como saber o que são e como bloqueá-los

Aplicativos e sites podem acessar dados pessoais Obrigado Google. Em alguns casos, esta etapa é necessária para fazer o app funcionar ou para acessar o site, mas apenas para o caso de obter informações sem o consentimento do usuário Você pode impedir esse processo. por você mesmo Privacidade Durante o uso diário de um smartphone, ele pode ser protegido com um simples passo. Mas primeiro você precisa entender Sites e aplicativos que acessam seus dados pessoais. Para fazer isso, basta (no Android) ir em Configurações e selecionar a opção Google na lista.

Esta etapa abrirá outro menu suspenso. Basta acessar e tocar em Configurações relacionadas aos aplicativos do Google para acessar o menu que permite visualizar os aplicativos conectados. Ao clicar em “Aplicativos conectados”, o Lista de todos os aplicativos que coletam dados pessoais Inserido pelo usuário no Google.

Precisamente a partir desta tela será possível ver quais sites e aplicativos têm acesso aos seus dados pessoais sem dar consentimento. Depois de selecionar o aplicativo ou site ao qual deseja bloquear o acesso aos dados, basta tocar em seu nome e remover o acesso às suas informações pessoais.