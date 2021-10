LG OLED A1 em teste: o OLED mais barato é realmente o melhor para comprar?

2021 viu uma expansão significativa da gama de TVs OLED da LG. O foco foi principalmente na série G1 devido à introdução do novo painel Evo, mas talvez o recente mais interessante no mercado de TV como um todo foi o lançamento de A nova série A1, com a qual a LG traz sua tecnologia OLED a uma faixa de preço mais competitiva. O modelo de 55 polegadas que testámos nestes dias chega, de facto, a um preço oficial de 1499 euros, já com desconto no e-commerce oficial da LG a 1329 euros, mas está disponível noutro local em oferta mesmo abaixo do limite psicológico de 1000 euros. Mas o que você está ganhando em comparação com outros modelos de TV LG OLED e com a concorrência? No papel, de acordo com as especificações técnicas, os recursos podem ser desnecessários para muitos: nada de HDMI 2.1, exceto para conectividade eARC, um painel de 60 Hz em vez de 120 Hz, uma seção de áudio redimensionada, um processador menos avançado. Mas para além disso, a tecnologia OLED de base é sempre a mesma, assim como a nível de software a plataforma webOS inteligente, que disponibiliza todas as funcionalidades de modelos superiores em termos de acesso a serviços de streaming, assistentes de voz e aplicações. Portanto, resta avaliar o desempenho para entender o quanto o novo A1 pode ser uma pechincha.

Design básico, o que não é necessariamente uma coisa ruim

As TVs OLED em média tendem a enfatizar a baixa espessura do painel, engastes, moldura e no caso da série A1, onde a base é composta por dois pés mínimos, nem mesmo é possível falar com precisão sobre o design: tem um painel reforçado com “pernas”, sem babados e nem mesmo logomarca do comercial da marca. Quando a tela é ligada, uma borda preta fina de alguns mm é distinguida ao redor das imagens. O único privilégio é fornecido pela pequena guia na parte inferior central na qual o LED de status da TV está instalado.

Embora os pés sejam de plástico e não sejam particularmente sofisticados, a instalação da TV em geral é mais limpa até do que o suporte de lâmina que caracteriza a série superior, dessa forma também há espaço mínimo para colocar o alto-falante, o que veremos, pois em breve precisaremos disso. TV, na verdade. O painel traseiro parecia um pouco mais leve e menos “rígido” do que a série C1, mas o perfil ainda era fino (4,7 cm em seu ponto mais profundo), e muito do painel OLED permanece “nu”, o que indica sua espessura muito pequena.

A área da área de entrega é ligeiramente reduzida em comparação com os modelos de gama alta. Já esperávamos que a série A1 não oferecesse suporte para a especificação HDMI 2.1, especificamente nenhum 4K a 120 Hz e nenhuma taxa de atualização variável, mas As entradas são ainda menores, indo de quatro para três apenasUm deles é habilitado para eARC, portanto, se um soundbar ou receptor estiver emparelhado, apenas duas entradas físicas de vídeo estarão disponíveis. Seguem duas portas USB, um slot de interface comum, terminais de antena de satélite e terrestre, Ethernet, saída de fone de ouvido e número digital óptico SPDIF. Não há falta de conectividade Wi-Fi (até 802.11ac) e Bluetooth.

Em termos de funcionalidade, não falta nada

O aspecto interessante da gama OLED da LG é em termos de funcionalidade, o nível de entrada não tem muito o que invejar em relação aos modelos de gama alta. Vimos que falta suporte para acessórios HDMI 2.1 e como o painel OLED está a 60 Hz em vez de 120 Hz, o algoritmo de interpolação de movimento se torna menos complexo e notavelmente carece da função de entrada de quadro preto, que não consideramos. Não importa o quão básico seja. A TV ainda suporta os formatos HDR10, HLG e Dolby Vision IQ e as funções de processamento de áudio e vídeo baseadas em “inteligência artificial” permanecem, mas o processador consiste no menos conhecido α7 Gen4, mas o mesmo também está instalado na série B1.

Do lado da plataforma Smart TV, existe sempre o WebOS 6.0 e aqui a paridade com os outros modelos da gama é praticamente total. Os aplicativos e serviços que podem ser acessados ​​são os mesmos, a compatibilidade do AirPlay 2 da Apple e do Home Kit permanece, e é possível usar o Google Assistant e os assistentes de voz Amazon Alexa. A interface é a nova interface que estreou na faixa de 2021 e na qual já nos expressamos durante os testes da série C1. Também inclui o novo controle remoto mágico, que neste caso também é bastante idêntico ao disponível nos modelos de última geração.

Em comparação com a série principal, no entanto, temos que dizer que O processador α7 Gen4 luta ainda mais com a nova interface, que já era mais pesado que a versão anterior nos modelos equipados com processador α9. A experiência de navegação entre os menus do webOS e as configurações da TV é afetada por longos tempos de carregamento e pela falta de interação com os comandos fornecidos, tornando tudo um pouco complicado. Entre os elementos afetados pela resposta lenta estão não apenas os aplicativos ou a página inicial do webOS, mas também a lista de canais de TV ou o menu de configurações de vídeo. Temos que dizer que no nosso tempo com o A1, a lentidão nos menus é o aspecto onde encontramos o maior limite de desempenho.

Como o painel é de 60 Hz em vez de 120 Hz, o menu personalizado do TruMotion é simplificado em comparação com outros modelos. Ele carece do recurso OLED Motion Pro em particular, que apresenta quadros pretos para reduzir o desfoque de movimento.

Vantagens do OLED, mas com um pequeno travão de mão

Mas como é este LG A1? Em suma, temos que dizer ótimo, embora com algumas limitações que examinaremos agora, mas que não afetam significativamente o desempenho, destacando o distanciamento dos modelos superiores. Em primeiro lugar, a série A1 também apresenta uma calibração de fábrica verdadeiramente excepcional, não apenas quando comparada com as TVs comuns do mercado, mas também. Para conteúdo de faixa dinâmica padrão, Basta selecionar uma das duas bobinas ISF para desfrutar de calibração quase perfeita fora da caixa (Ou assim foi para a amostra que chegou à redação). Resolução preservada mesmo com sinais HDR. Neste caso, o comportamento da série A1 coincide com o que encontramos com as séries C1 e G1 em termos de mapeamento de tons, pois o algoritmo LG tende a se desviar um pouco da referência para nossos gostos.

O brilho máximo do HDR é limitado a cerca de 500 cd / m².

Onde as limitações são claramente visíveis em comparação com modelos superiores no brilho máximo Expresso por A1, o limite que, de acordo com o que consta da mesa de medição, parece ter sido introduzido artificialmente para Defina o brilho máximo da imagem para pouco mais de 500 cd / m2. Normalmente medimos o brilho máximo usando o fluxo de trabalho Calman visores verticais, que exibe janelas de tamanho crescente na tela a partir de 1% da tela até 100%. Os monitores OLED normalmente veem o brilho aumentar até um pico em torno da janela de 5% e, em seguida, diminuir gradualmente até atingir 100%. Não neste caso: as etapas 1-10% permanecem constantes em cerca de 500 cd / m2 Em seguida, ele desce conforme o esperado, como se houvesse um limitador deliberadamente definido para esse valor, neutralizando o desempenho da placa.

A calibração de fábrica fornece um nível de precisão raramente encontrado em televisores disponíveis comercialmente.

Seja como for, o resultado é o que mais distingue o A1 dos seus irmãos mais velhos. Com conteúdo SDR, o rendimento é o premium de outros modelos, com pretos perfeitos, cores saturadas e brilhantes e imagens sempre bem equilibradas. Até mesmo atualizar o conteúdo Full HD em 4K talvez seja um pouco “desajeitado” em comparação com o superprocessador, com uma imagem que parecia mais espessa e menos detalhada do que nos lembramos com modelos superiores. , mas em geral falamos das nuances e o retorno é sempre agradável desse ponto de vista. As sombras sempre pareceram se reproduzir perfeitamente para nós, sem mordiscar os detalhes mais sombrios ou introduzir ruídos ou artefatos. A qualidade da imagem é excelente mesmo com conteúdo HDR, mas é inegável que em comparação com modelos superiores, é mais frágil.. Vejamos, por exemplo, o início da segunda temporada de show matinal Em Dolby Vision: A cena do estúdio de TV não recria a mesma intensidade das luzes do palco que vimos em outros modelos de TV HDR, e também na sequência do episódio final, LED Walls of Time Square não consegue fazer o mesmo “brilho”.

Mesmo em HDR, o OLED A1 da LG apresenta calibração de fábrica muito precisa. A rolagem para “cortar” o mapeamento de tom quando o pico de 500 nits é atingido é perfeitamente suave e preserva os detalhes de até 1200/1500 nits (sinal).

então veja Mad Max Fury Road Em Ultra HD Blu-ray, embora não revele perda significativa de detalhes nos realces, não nos faz encontrar o mesmo brilho cromado a que estamos acostumados ou o “calor” dos flashes de lança-chamas. Ao mesmo tempo, isso não significa que o conteúdo não seja interessante: a qualidade da imagem permanece excelente, uma maior dinâmica e uma gama de cores mais ampla ainda são sentidas em comparação com o conteúdo SDR comum, mas em certos casos é claro que a TV paga menos, o que pode não ser tão facilmente perceptível para o usuário médio que não possui contadores de comparação, mas não escapa ao olho treinado.

O Magic Remote é fornecido, com um giroscópio e microfone embutidos para Google Assistant e Amazon Alexa.

O maior sacrifício do lado do áudio: um alto-falante recomendado

Comparado ao G1, mas também ao C1, é imediatamente evidente que a seção de volume foi redimensionada. O desempenho de áudio da tela OLED A1 da LG não é particularmente empolgante, com resposta de frequência não muito extensa ao extremo, deixando o som não cheio, funcional sem graves e não muito cativante. Como todas as TVs da linha LG, com suporte para codec Dolby Atmos, ativar este modo também parece paradoxalmente pior do que desligá-lo, com um desequilíbrio na mistura de canais fazendo com que alguns elementos se percam e outros se confundam, resultando em “ menos ‘ ‘. Imagem impressionante, além de faixa dinâmica pobre. Isso é ainda mais verdadeiro no A1, onde o áudio soa um pouco aborrecido, o que torna a combinação com um alto-falante altamente recomendada. Os diálogos em particular são o que perdem sua personalidade, principalmente em Dolby Atmos, e sobretudo as vozes masculinas que perdem seu corpo.