No PS3 e PS Vita não será possível usar cartões de crédito em breve – Nerd4.life

Sony anunciou isso a partir de 27 de outubro de 2021 Os usuários não poderão mais usar cartões de crédito ou débito, bem como sistemas de pagamento como o PayPal, para comprar conteúdo digital no PS Store via PS3 e PS Vita.

Se os usuários desejam continuar comprando conteúdo digital do PS3 e PS Vita, eles precisam adicionar dinheiro suficiente à sua conta de outras maneiras. o cartões de presente Da PlayStation Store é um exemplo. Além disso, os cartões de crédito ou débito e sistemas como o PayPal continuarão a funcionar nas versões para desktop, celular, PS4 e PS5 da PlayStation Store, para que os usuários possam adicionar dinheiro com esses cartões e depois usá-los para comprar conteúdo digital no PS3 e Vita. Se um jogo tiver uma loja dentro do jogo, conteúdo como DLC ainda pode ser comprado por meio dela, mas os usuários ainda precisarão pagar com dinheiro da carteira na PlayStation Store.



logotipo da playstation

Embora essa situação se aplique a todas as regiões igualmente, ela terá um impacto adicional sobre os usuários japoneses. no JapãoOs jogos com classificação CERO Z (maiores de 18 anos) em plataformas digitais exigem um cartão de crédito para verificar a idade do cliente. A versão japonesa da página de suporte da Sony confirma que, após essa atualização da loja, os usuários não poderão comprar jogos CERO Z. Felizmente, DLC para jogos CERO Z ainda estará disponível para compra e o conteúdo comprado ainda estará disponível para download. .

No início deste ano, a Sony anunciou que fecharia sua própria loja lojas digitais PS3, Vita e PSP. No entanto, a Sony acabou mudando parcialmente de ideia após reclamações públicas. As lojas PS3 e Vita permanecerão online por enquanto, mas a loja PSP está fechada.

