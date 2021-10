Pré-carregamento do Battlefield 2042 Beta disponível hoje – Nerd4.life

Battlefield 2042 , mas enquanto isso beta Bem na porta, com a capacidade de fazer Pré-download hoje no PC e no console e um novo lançamento beta agendado para amanhã, 6 de outubro de 2021.

Depois de muitos rumores e dúvidas, a EA anunciou oficialmente as datas de beta e pré-carregamento e o download antecipado está disponível hoje para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Lembre-se de que o teste é dividido em duas sessões, ou seja, o primeiro com acesso antecipado e o segundo aberto a todos como um verdadeiro beta aberto.

O acesso antecipado está disponível para todos os logados Pedido antecipado Battlefield 2042 e quem tem uma assinatura para Jogue EA, que também inclui assinantes do Game Pass Ultimate: Somente nos últimos dias a própria Microsoft confirmou que o beta de acesso antecipado também é garantido para todos aqueles que têm uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate.

Isso obviamente expande o público de jogadores que poderão participar do Battlefield 2042 beta a partir de amanhã de manhã: todos os compradores de pré-encomenda, usuários do EA Play e Game Pass Ultimate terão acesso, enquanto outros terão acesso para entrar beta aberto Começando às 9h na sexta-feira, 8 de outubro de 2021.

Portanto, estamos ansiosos para saber os detalhes desta versão beta e, enquanto isso, nos lembramos dos requisitos de hardware atualizados para a versão beta no PC.