Portugal-França, onde assistir hoje na TV, transmissão ao vivo, programação e possível escalação

Mais um grande jogo vai decorar os quartos-de-final do Europeu 2024: o grande desafio entre Portugal e França. Ambas as equipes, apesar das dificuldades para atingir esse objetivo, estão prontas para fazer tudo ao seu alcance para conquistar diretamente o título. Portugal venceu a Eslovénia apenas nas grandes penalidades, enquanto a França venceu a Bélgica graças a um autogolo aos 85 minutos. Estes resultados no último minuto realçam a dificuldade enfrentada por ambas as equipas, especialmente na fase de execução.

Visões





Programação e comentaristas

O jogo entre Portugal e França realiza-se hoje, sexta-feira, 5 de julho, às 21h00, no Estádio Volkspark, em Hamburgo. Os comentários serão feitos a Alberto Remedio e Antonio Di Gennaro na RAI e Andrea Marinuzzi com Luca Marchegiani na Sky.

Onde ver

A partida será transmitida ao vivo pela Rai 1, Sky Sports Uno (canal 201), Sky Sports Calcio (202), Sky Sports 4K (213) e Sky Sports (251).

Para quem prefere transmissão ao vivo, estará disponível no NOW, RaiPlay (gratuito) e Sky Go.

Possíveis formações

Portugal (4-2-3-1):

Treinador: Martínez

Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; vitinha, palinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Cristiano Ronaldo

França (4-3-3):

Técnico: Deschamps

Maignane, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanti, Tshwamini, Camavinga; Dembélé, Mbappé, Griezmann