AO VIVO MN – Fonseca em conferência: “O médio é o Fofana surpreendeu-me”

Paulo FonsecaO técnico rossonero marca presença na coletiva de encerramento da partida entre Milan e Monza, partida válida pela Copa Silvio Berlusconi, que terminou com placar de 3 a 1 a favor do time anfitrião.

Acompanhe as declarações de Paulo Fonseca em direto no MilanNews.

Que emoções você sentiu hoje?

“O sentimento é muito positivo. Hoje foi o primeiro jogo e foi muito positivo para os nossos torcedores. Temos cinco semanas de trabalho e temos muito o que trabalhar e melhorar. Estamos começando a ver coisas que são nossas ideias .” Nosso jogo, mas temos que continuar trabalhando, o Milan quer controlar e quer recuperar a bola no alto do campo, não esperava que fizéssemos tudo bem agora, mas já podemos ver algo.

O que você acha de Emerson Royall e Pavlovich?

“Falta apenas um jogador no nosso mercado. Todos os outros jogadores que queremos já estão conosco. Devo admitir que temos que fazer algumas saídas. Para Kalulu, estamos vendo o que é melhor para o time e para o jogador.”

O que deu errado esta noite?

“Quando pressionamos fica difícil para o time se recuperar. Temos muito trabalho para trabalhar os movimentos defensivos. Não é que eu não tenha gostado deles, até porque nos primeiros 20 minutos recuperamos a bola alto, e não entregamos para Monza.” Qualquer chance.”

MN – A 9ª posição do Jovic é a sua escolha?

“Não conhecia bem o Jovic, ele me surpreendeu nas últimas semanas. É um jogador que pode ajudar muito o time na grande área.

MN – O meio-campista está faltando?

“O meio-campista é Fofana, todos nós sabemos disso”.

Veleiros e Murata:

“Morata trabalha muito com a equipe, ofensiva e defensivamente. Ele não trabalhou muito conosco, mas jogou bem. É a primeira vez que trabalho com Sailmakers, todo mundo diz que ele é diferente. ” “Se isso for verdade, mas eu gosto, ele trabalha em múltiplas posições e sempre faz boas escolhas com a bola, quero que ele fique conosco”.

Sobre os liberais:

“Jovens como Liberal, Zeroli e outros fazem parte do time principal. Trabalhamos juntos no Milan Futuro, o problema é que agora temos muitos jogadores. Não temos muito espaço para jogadores como ele. espaço é importante deixá-los brincar com a gente, isso ajuda eles no crescimento, acho que todo mundo mostrou isso nessas cinco semanas.

Algum jogador achou difícil fazer suas escolhas?

“Todos temos algo a melhorar. Não tenho jogadores específicos neste aspecto. Todos temos que melhorar. Há muitos pontos positivos nestas cinco semanas, mas penso que a equipa pode fazer muito melhor. Começamos agora. mas espero mais de todos.”