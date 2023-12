Agenda 16 de julho, programa, canal gratuito, transmissão ao vivo, possíveis escalações

A Itália disputa mais um título da temporada 2022/2023, para encerrar a série de derrotas consecutivas entre clubes e seleções sub-20. Desta vez, a selecção Sub-19 de Alberto Bollini pode trazer felicidade, tendo chegado à última ronda do Campeonato da Europa na categoria por etapas, em Malta, frente a Portugal, graças ao emocionante sucesso frente à Espanha.

Transmissão em direto do jogo entre Itália e Portugal, final do Europeu de futebol Sub-19, a partir das 21h00

Existe a possibilidade de recuperar o troféu perdido há 21 anos, mas também de compensar a dura derrota sofrida pelos portugueses na fase de grupos. Há dez dias, a partida terminou com uma vitória pesadíssima por 5 a 1, estragada também pela expulsão de Luca Lipani, talvez o melhor jogador da Azzurri até então.

Os portugueses devem confirmar a formação 4-3-3 que apresentam desde o início do torneio, contando com o grande talento de Hugo Félix, irmão mais novo do mais conhecido João. Poucas dúvidas para Pollini que reencontra Cher N'Dour; Contra a Espanha, Haasa foi muito convincente no meio-campo, assim como Kayode como extremo alto.

Segue abaixo o calendário completo, programação detalhada, horário de início, horário de transmissão televisiva e transmissão ao vivo do jogo Itália-Portugal, final do Campeonato da Europa Sub-19. futebol. A partida será transmitida ao vivo pela Rai Tre, ao vivo pela Rai Play e UEFA TV, e com texto ao vivo pela OA Sport.

Calendário Ítalo-Português, Final do Europeu Sub-19

Domingo, 16 de julho

21h00 Itália x Portugal – TV ao vivo na Rai Sports

O programa ítalo-português: como ver na TV e ao vivo

Ele vive: Árvore de raios

transmissão ao vivo: RayPlay e UEFA TV.

Roteiro de transmissão ao vivo: Agricultura biológica desportiva.

Itália e Portugal, possível escalação

Itália Sub-19 (4-3-3) – Mastrantonio; Missouri, Delavallee L., Delavallee A., Regonesi; Beselli, Vaticano, Ndour; Alhasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Pollini.

Portugal Sub19 (4-3-3) -Gonzalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, Antonio Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Márquez; Samuel Justo, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges. CT: Joaquim Milheiro.

Foto de : La Presse