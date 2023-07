Ficep Youth Games, Nuovo Basket Aquilano representará a Itália na França

L’Aquila – Nuovo Basket Aquilano, membro oficial da Federação Internacional de Esportes Educativos (Ficep), representará a Itália no basquete nos 73º Jogos Internacionais da Juventude, sempre reservados para a categoria sub-17, que acontecerá das 10 às 16 Julho na França, em Excelentes vistas de Dunquerque.

Para o clube da capital, há outra experiência interativa que permitirá a formação do clube PalaAngeli exportar o nome da cidade de L’Aquila, bem como representar nossa nação no campo do basquete, jogando com o nome da Itália nas camisas!

Desde 1948, cerca de mil atletas de todo o mundo têm sempre entrado em campo todos os anos, participando em dezenas de Jogos Olímpicos no mais antigo evento internacional juvenil que constitui um momento único de agregação, com os vários eventos relacionados com o desporto. eventos.

O Novo Basket Aquilano entra em campo para o primeiro jogo na terça-feira, 11, contra Portugal, que se repetirá no dia seguinte, contra a Áustria, na tentativa de entrar na rodada de desafios reservada à disputa final do título.

campanha francesa que Será realizado sob os auspícios da Fundação Carispaq, que sempre apoiou iniciativas voltadas para os jovens, e será composto por Alessandro Bentivoglio, Mattia Bettinnari, Roberto Andreocchi, Lorenzo Ferrante, Matteo Serpetti, Stefano Castri, Alessandro Del Penne, Pietro Alfonsetti , Luca Batsucci, Luca Olivieri, Giulio Santatonio e Lorenzo Santomaggio.

Para o clube de L’Aquila, que em setembro aguardava uma temporada mais exigente em termos de torneios federais e atividades de minibasquete, após a histórica conquista da Segunda Divisão Inter-regional que trouxe a cidade de volta ao palco de quadros depois de 30 anos de última aparição, mais uma oportunidade de exportar com orgulho o nome da Águia internacionalmente.

Um verão que ainda será muito agitado com noivado no final de agosto Campeonato Nacional Águia Sub 11 em Trieste E com a oitava edição do Copa Internacional dos Anjosque em setembro vai contar com a participação dos austríacos no Vienna United Basketball, dos portugueses Benfica Lisboa e Tiber Roma num emocionante quadrangular em L’Aquila, bem como, obviamente, dos anfitriões, todos em campo num evento apresentado pelo município da capital entre os O outdoor dedicado aos eventos L’Aquila Rinasce con lo Sport!