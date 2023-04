Wijnaldum e Dybala, é a verdadeira Roma! El Shaarawy encerra vitória por 3 a 0 sobre a Sampdoria e Mo Yu enfrenta Inter | primeira página

Wijnaldum e DybalaAqui está Roma Quem nasceu no verão são duas estrelas Mourinho junto com El Shaarawy Para a marca competir contra Sampdoriacom os gols chegando no segundo tempo depois disso Murillo. Para a Sampdoria, que parou aos 15 pontos na classificação, a salvação está muito longe: 10 pontos a mais.

o jogo – Roma assume o centro do palco imediatamente: El Shaarawy As chamadas são questionáveis Ravaglia Após alguns segundos, chutes altos e, em seguida, desenvolva um escanteio. Os Giallorossi não deram continuidade ao seu início forte e o jogo estagnou, não havendo oportunidades por parte de Rui Patricio, pelo que aos 30 minutos foi novamente o guarda-redes da Sampdoria a defender o 0-0 com reviravolta de cabeça antes . urente. Wijnaldum está sempre com a cabeça nas costas, a Roma só se torna perigosa nos escanteios. O holandês melhorou a pontaria logo depois, mas foi segurado coluna Com uma precessão, Ravaglia passa e bate no poste. Os homens de Mourinho estão crescendo, precisamos de um super Ravaglia Dizer não para soprar de fora Zaloski antes e depois da revogação peregrinos então. Alguns flashes da Sampdoria no início do segundo tempo com Djuricic continham Smalling na defesa. Aos 52 minutos, a Sampdoria encontrava-se aos 10, com Murillo Quem nocautear Ibrahim e levar o segundo cartão amarelo, e um pouco depois Ibrahim Ele não conseguiu repetir na rede após a negação de Ravaglia sobre Smalling. Porém, a partida foi aberta logo em seguida: Matic cruzou, Apenas a cabeça de Wijnaldum marcou o segundo gol com a camisa da Roma. Desde então, vantagem da direção na pontuação e no número de jogadores em campo, o Léris só conseguiu recuperar de fora na partida final. Dybala Ele encerrou a partida na final com um pênalti, que o próprio Wijnaldum ganhou, após uma final fora de distância. El Shaarawy Coloca um ponto de exclamação com um ótimo resultado na assistência de Solbakken na recuperação. Mourinho Ele sorri e engaja o Inter, esperando o próximo resultado do Napoli.

Estatisticas

lá Roma Eles venceram as duas últimas partidas do campeonato contra a Sampdoria por 1 a 0 e não tiveram pelo menos três vitórias consecutivas contra o Blokerchiati na Serie A desde o período entre 2006 e 2009 (cinco neste caso, as últimas quatro sem sofrer gols). 2006 que é também o ano em que a Sampdoria, então na júniorobteve dois resultados úteis consecutivos em Roma pela última vez.

lá Roma Eles perderam três das últimas quatro (V1) partidas do campeonato, incluindo as duas últimas contra Sassuolo e Lazio: os Giallorossi não sofrem três eliminatórias consecutivas na Serie A desde julho de 2020. Sampdoria Em vez disso, ele não vence partidas consecutivas desde novembro de 2021 e agora está tentando novamente depois de vencer com o Verona antes do intervalo.

André Bellotti – Ainda está sem gols neste campeonato – marcou nove gols pela Sampdoria na Série A (é uma de suas duas vítimas favoritas na competição, junto com o Sassuolo), incluindo cinco em seus últimos cinco jogos em casa contra o Blocirchiati.

manolo gaivotas Ele é o jogador italiano que esteve ativamente envolvido em mais gols em porcentagem de sua equipe nesta temporada nas cinco principais ligas europeias: seis gols e uma assistência em 16 gols da Sampdoria (44%) – o atacante da Sampdoria marcou todos os Gols do Olímpico. Contra a Roma em suas duas últimas partidas na Serie A (dezembro de 2021 e junho de 2020).