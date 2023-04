O revezamento de pé “Peace Run” chega ao rio Po – Torino Oggi

MQuarta-feira, 5 de abril10 horas, no Bricel Park de Chivasso a chegada do revezamento internacional da Peace Run.

Iniciativa da Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run Society, com sede em Nova York, fundada em 1987 por Sri Chinmoy, – embaixador da paz, atleta, poeta, artista e músico falecido em 2007, que dedicou sua vida a inspirar as pessoas a encontrar a paz interior eles mesmos e, em seguida, espalhá-lo.

A etapa europeia deste ano já começou De Portugal, Atravessará vários países europeus terminando em setembro na Letônia, Estônia e Lituânia para promover uma cultura de paz e fraternidade entre os povos. até agora cruzado Mais de 150 países Em todos os continentes reuniram-se mais de 7 milhões de participantes.

O revezamento é formado por uma equipe de corredores de diferentes países, e carrega consigo a tocha olímpica, símbolo da aspiração comum pela paz, que é conferida aos membros das comunidades locais. A Peace Run 2023 será acolhida por autoridades, associações e grupos escolares, que vão partilhar a mensagem de paz com o lema “Peace começa comigo – a paz começa comigo” ao mesmo tempo que celebram o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz proclamado por Nações Unidas em 6 de abril.

O projeto Peace Run teve o apoio de muitas personalidades eminentes entre as quais recentemente mencionamos o Papa Francisco, entre os grandes nomes da história estão Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Mikhail Gorbachev, Papa João Paulo II, Presidente da Conferência Geral da UNESCO David Hepburn, personalidades do esporte e muitos outros.

Em Chivasso, prevê-se envolver as associações locais através das atividades de acompanhamento, animação e monitorização da iniciativa.

Com efeito, ao longo do percurso, a tocha é entregue aos membros das comunidades locais, desde os cidadãos aos dignitários do mundo das instituições, da cultura e do desporto, mas é dada especial atenção às crianças e aos estudantes, aos quais são ministrados cursos de formação dedicada. O tema está reservado a Della Pace (no Piemonte, este ano, a Peace Run colaborou com a URSS). A tocha é passada de mão em mão para compartilhar a experiência de unidade e fraternidade, para que todos se sintam parte de uma “família global única” que transcende fronteiras geográficas, culturais e sociais.

Cidade de Chivasso – comentou o prefeito Castelo Cláudio Temos a honra de saudar a continuação do processo de paz internacional e de consagrar um dos mais belos cenários ambientais da região aos valores da paz, do amor e da fraternidade, salientando que a harmonia é a regra na natureza e a guerra é uma contradição. Particularmente neste período histórico de dramáticas tensões internacionais, promover uma cultura de paz é um dever que deve ser vigorosamente perseguido”.

No mesmo dia, o rio Po será nomeado rio da paz ou um lugar dedicado à paz, juntando-se assim a outros símbolos duradouros de inspiração para a paz “Sri Chinmoy Peace-Blossom”, que inclui lugares encantadores de beleza e inspiração, maravilhas naturais e Patrimônios Mundiais da UNESCO em mais de uma centena de países.

para Parque Brissel vai plantar um Bordo nação Dedicado à paz Será colocado um quadro para lembrar que a paz e a natureza fazem parte da mesma família e que ambas precisam da contribuição uma da outra para crescer e se expandir.

A associação “Amigos do Po-Chivaso” vai educar os alunos sobre a importância do rio e da água.