A Comissão. Fognini e Cecchinato em perigo no derby, Nardi e Zeberi atordoam – OA Sport

Há minutos sorteado o sorteio do Campeonato ATP 250 no Estoril, Portugal, uma etapa que já teve muitos dias importantes no calendário da ATP. Vários vencedores do Grand Slam: Sergi Bruguera, Thomas Muster, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Novak Djokovic, Roger Federermas também campeões de Slam como Albert Costa, Gaston Gaudio, Juan Martin del Potro e Stan Wawrinka. Sem esquecer o último vencedor, o argentino Sebastian Baez.

São quatro os italianos no sorteio, alguns dos quais aproveitam as possibilidades oferecidas por quem, como é habitual, desiste dias antes do certame. Este não é o caso com Fábio Fogninio maior presente aqui, que puxa o calor e arrisca o clássico Marco Cecchinato Na segunda volta, supõe-se que o siciliano vença o argentino Diego Schwartzman, atualmente num período que não está entre os mais positivos da sua carreira.

há também Lucas Nardi, que não iguala bem, ainda que o sérvio Miomir Kecmanovic, entre os melhores classificados, seja um dos jogadores com quem certamente não saiu derrotado desde o início. no que diz respeito aos Júlio ZeberiMas a comparação é com o português João Sousa, que está intimamente associado a este torneio porque o venceu em 2018 contra todas as probabilidades. O prêmio é Casper Rudd.

A Itália somou, neste torneio, apenas uma final, em 1996 com Andrea Gaudenzi, que perdeu para Moster. Em 2023, o comparecimento do tricolor sofreu uma inversão de tendência decisiva em relação a 2022, quando não havia nenhum italiano no sorteio principal de Portugal.

ATP Estoril 2023: Conselho de Administração

vara (nem) [1]- Adeus

Zeppieri (ITA)– Sousse (Bour) [WC]Cachin (Argentina) – Zeng (TPE)

Albot (MDA) – Baez (Argentina) [5]

Bautista Agut (ESP) [WC] [4]- Adeus

Borges (Porto) – Halles (França)

Tim (AUT) – Qualificado

Lestienne (França) – Shelton (EUA) [WC] [8]

Schwartzman (Argentina) [7]-Chiquinato (ITA)

Elegível-Fognini (ITA)

Van Assche (FRA) – Elegível

Davidovich Fokina (Espanha) [3]- Adeus

Kekmanović (SRB) [6]-Nardi (ITA)

Rodionov (Austrália) – Ramos – Vinolas (Espanha)

Zapata Miralles (ESP) – Elegível

Hurkacz (Polônia) [2]- Adeus

