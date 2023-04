Saelemaekers em destaque em Maradona: histórico de Leipzig, mensagem de Maldini e o que mudou com o Milan | primeira página

noite de sonho. O Milan reencontra o jogo, a convicção e também a fundamental vitória sobre o Napoli em Maradona com um impressionante 0-4. Mas não é só isso, alguns dos principais campeões também almejam o fim da temporada do protagonista entre a Série A e a Liga dos Campeões. Leão empatou com dois gols espetaculares, e Diaz mostrou que chutava como um verdadeiro herói. Mas a verdadeira grande surpresa foram os Saelemaekers.

Slalom gigante – A temporada de Saelemaekers, até aqui, teve dois lados: bom na Liga dos Campeões, onde marcou dois gols em quatro partidas, e ruim no campeonato. E para dificultar ainda mais, foi uma lesão que o obrigou a treinar por cerca de dois meses. Diante do Napoli, o internacional belga quebrou a diferença com um belo gol no final de um esforço pessoal, ao tirar metade da defesa antes de derrotar Merritt. Ele também esteve perto de marcar dois gols na fase final da partida com uma finalização tóxica. Alexis mostrou, mais uma vez, que está feliz no Milan e pode ser decisivo a qualquer momento.

faça a escolha – O próprio Saelemaekers foi o primeiro a saber que precisava fazer mais. Porque no Milan ninguém pode se sentir intocável e a confirmação deve ser obtida em campo, dia após dia. No verão passado, o ex-Anderlercht esteve no centro de vários rumores de mercado que queriam Eintracht Frankfurt e Leipzig interessados. No caso da despedida do Milan. Hipótese, a última, de que o menino Ele nunca quis pensar nisso Graças a um longo contrato até 2026 e à confiança de toda a comissão técnica. Alexis, que está nos Rossoneri, quer ficar lá por muito tempo, e deu ampla prova disso na última noite em Maradona.