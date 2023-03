Não só Conte, mas também Paracchi podem deixar o Tottenham: o roteiro | primeira página

Terremoto de Tottenham. A alta direção do clube não aceitou bem as palavras de Antonio Conte, que, após o empate com o Southampton na última rodada do Campeonato Inglês, criticou tanto o clube quanto os jogadores, e agora pensa no futuro do treinador. O contrato termina em Junho, mas Antonio já regressou a Itália e não é de excluir que as duas partes se separem nos próximos dias.

Fábio Parachi – O PARATICI-CONTE FLOP, que corre o risco de pagar ele mesmo o preço do fracasso de Antonio. Foi ele quem trouxe o treinador a Londres para reunir o casal que escreveu parte da história da Juventus. Foi ele quem convenceu o presidente Daniel Levy a dar total confiança ao treinador italiano e ao seu excelente salário, que ronda os 35 milhões de euros. Porém, na Inglaterra, o tandem Conte-Paratici não deu certo, e agora os dois poderiam fazer as malas.

Parachi e árbitro – O principal dia de Paratici é 19 de abril, data em que o Coni Guarantee College se pronunciará sobre o recurso do técnico italiano após uma suspensão de 30 meses imposta pela FIGC no caso da Juventus. Caso a exclusão se confirme, mesmo em caso de despedida do Tottenham, não será possível o retorno à Itália.. Por outro lado, se a decisão for anulada – ou mesmo reduzida ao mínimo – não está excluído que Parachi possa retornar à Série A se for separado do Tottenham. Ideias, hipóteses e cenários futuros: Tottenham se preparando para a revolução, Conte e Paratici rumo à despedida.