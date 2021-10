Suíça 2-0 Irlanda do Norte: eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Resultado final e comentários da partida

O jogo acabou, Suíça 2, Irlanda do Norte 0.22:39

90 ‘+ 5’ O segundo tempo termina, Suíça 2, Irlanda do Norte 0.22:39

90 ‘+ 5’ Corner, Suíça. contra Shane Ferguson.01:24

90 ‘+ 3’ Corner, Suíça. Concedido por Craig Cathcart.01:23

90 ‘+ 3’ Handebol de George Savile (Irlanda do Norte).22:37

90 ‘+ 2’ Alternativa, Suíça. Cedric Itten substituiu Brill Empolo.22:41

90 ‘+ 2’ Alternativa, Suíça. Jibril Sue substitui Xherdan Shaqiri.22:41

90 ‘+ 1’ Objetivos! Suíça 2, Irlanda do Norte 0. Christian Wassnacht (Suíça) finalização com o pé direito do meio da área no lado direito do gol. Com a ajuda de Brill Embolo.01:22

90 ‘ Impedimento. Fabian Scherr tentou um passe, mas Christian Vasnacht foi apanhado em impedimento.22:34

90 ‘ Denis Zakaria (Suíça) mostra o cartão amarelo.22:34

89 ‘ Josh Maginnis (Irlanda do Norte) vê o cartão amarelo.22:34

89 ‘ Xherdan Shaqiri (Suíça) ganhou de livre no meio campo do adversário.22:33

89 ‘ Erro de Patrick McNair (Irlanda do Norte).22:33

88 ‘ Conor Bradley (Irlanda do Norte) recebeu um cartão amarelo por uma entrada perigosa.22:34

88 ‘ ‘Xherdan Shaqiri (Suíça) sofreu uma falta no seu próprio meio.22:32

88 ‘ Falta cometida por Conor Bradley (Irlanda do Norte).22:32

87 ‘ Uma tentativa fracassada. Brielle Embolo (Suíça) finalização com o pé direito do lado esquerdo de uma pequena área. Com a ajuda de Xherdan Shaqiri.01:19

86 ‘ Substituição, Irlanda do Norte. Conor Bradley substitui Stewart Dallas.22:30

85 ‘ Tiro salvo. Christian Wassnacht (Suíça) chuta com o pé esquerdo de fora da área e é bloqueado no meio do gol. Assistência de Ricardo Rodriguez.22:29

84 ‘ Marcador rejeitado. Stewart Dallas (Irlanda do Norte) foi expulso com o pé direito de fora da área.01:17

83 ‘ Impedimento. Xherdan Shaqiri tenta um passe através, mas Breel Embolo está em posição irregular.22:28

82 ‘ ‘Renato Steffen (Suíça) sofreu uma falta no seu próprio meio.22:26

82 ‘ Falta cometida por Stephen Davis (Irlanda do Norte).22:26

81 ‘ Alternativa, Suíça. Christian Wassnacht substitui Stephen Zuber.22:25

80 ‘ Alternativa, Suíça. Sylvain Widmer substitui Kevin Mbabo.22:25

80 ‘ Substituição, Irlanda do Norte. Jordan Jones substitui Jordan Thompson.22:27

80 ‘ Substituição, Irlanda do Norte. Shane Ferguson substitui Ciaron Brown.22:27

79 ‘ ‘Ricardo Rodriguez (Suíça) sofreu uma falta no seu próprio meio.22:24

79 ‘ Falha de George Savile (Irlanda do Norte).22:24

79 ‘ Tiro salvo. Steven Zuber (Suíça) com scrum de muito perto é defendido no meio do gol. Ricardo Rodriguez ajudou-o com um passe de cabeça.01:15

77 ‘ Fallo, dirigido por Xherdan Shaqiri (Suíça).22:40

77 ‘ ‘Stephen Davis (Northern Ireland) sofreu uma falta no meio campo do adversário.22:23

74 ‘ O erro de Denis Zacharias (Suíça).22:18

74 ‘ ‘Josh Maginnis (Irlanda do Norte) sofreu uma falta no meio campo do adversário.22:18

73 ‘ Uma tentativa fracassada. Brielle Embolo (Suíça) finalização com o pé direito do meio da área. Kevin Mbabo ajudou-o com um passe cruzado após um contra-ataque.01:12

71 ‘ Uma tentativa fracassada. Nico Elvede (Suíça) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Stephen Zuber de Angle.01:11

71 ‘ Uma tentativa fracassada. Stephen Zuber (Suíça) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Xherdan Shaqiri de Zawia.01:10

71 ‘ Corner, Suíça. Concedido por Craig Cathcart.01:10

71 ‘ Marcador rejeitado. Xherdan Shaqiri (Suíça) remata com o pé esquerdo de fora da área. Com a ajuda de Brill Embolo.01:10

70 ‘ Tiro salvo. Fabian Scheer (Suíça) finalização com o pé direito do meio da área. Assistido por Stephen Zuber.01:09

70 ‘ Uma tentativa fracassada. Stephen Zuber (Suíça) Um finalização com o pé esquerdo do meio da área falhou a direita após cobrança de escanteio.01:09

69 ‘ Corner, Suíça. Concedido por Craig Cathcart.01:09

67 ‘ Uma tentativa fracassada. Kevin Mbabo (Suíça) de cabeça muito alto do meio da área. Xherdan Shaqiri ajudou-o com um passe cruzado após um pontapé de canto.01:07

67 ‘ Corner, Suíça. contra Stewart Dallas.01:07

66 ‘ ‘Brielle Embolo (Suíça) sofreu uma falta no seu próprio meio.01:06

66 ‘ Falta cometida por Stephen Davis (Irlanda do Norte).01:06

65 ‘ Erro de Fabian Scherr (Suíça).22:09

65 ‘ Josh Maginnis (Irlanda do Norte) sofreu uma falta no seu próprio meio.01:06

64 ‘ Uma tentativa fracassada. Renato Steffen (Suíça) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Com a ajuda de Xherdan Shaqiri.01:05

63 ‘ ‘Nico Alfidy (Suíça) sofreu uma falta no seu campo.22:07

63 ‘ False Josh Maginnis (Irlanda do Norte).22:07

62 ‘ Substituição, Irlanda do Norte. Josh Maginnis substitui Conor Washington.22:07

62 ‘ Uma tentativa fracassada. Kevin Mbabo (Suíça) remate com o pé direito de fora da área, mas falha no flanco esquerdo.01:04

55 ‘ Tiro salvo. Brielle Embolo (Suíça) finalização com o pé direito do lado direito da pequena área.00:42

55 ‘ Marcador rejeitado. Renato Steffen (Suíça) finalização com o pé direito do meio da área.00:42

55 ‘ Marcador rejeitado. Breel Embolo (Suíça) é bloqueado com o pé direito de fora da área. Assistido por Stephen Zuber.00:41

54 ‘ Falta cometida por Renato Steffen (Suíça).21:58

54 ‘ ‘Stewart Dallas (Irlanda do Norte) sofreu uma falta no flanco esquerdo.21:58

53 ‘ Alternativa, Suíça. Fabian Scher substitui Manuel Akanji.21:57

52 ‘ Corner, Suíça. contra Stewart Dallas.00:40

51 ‘ False Primo Froller (Suíça).21:55

51 ‘ ‘Jordan Thompson (Northern Ireland) sofreu uma falta no seu campo.21:55

47 ‘ False Primo Froller (Suíça).21:52

47 ‘ ‘Jordan Thompson (Northern Ireland) sofreu uma falta no flanco direito.21:52

O segundo tempo começa com Suíça 1 e Irlanda do Norte 0.00:35

45 ‘+ 4’ Fim da primeira parte, Suíça 1, Irlanda do Norte 0.21:51

45 ‘+ 3’ Objetivos! Suíça 1, Irlanda do Norte 0. Stephen Zuber (Suíça) finalização com o pé direito do meio da área no lado direito do gol. Com a ajuda de Brill Embolo.00:16

45 ‘+ 1’ Falha de Kevin Mbabo (Suíça).21:32

45 ‘+ 1’ ‘George Savile (Irlanda do Norte) sofreu uma falta no seu campo.21:31

44 ‘ Uma tentativa fracassada. Manuel Akanji (Suíça) verticalmente da posição excêntrica à direita é muito alto. Xherdan Shaqiri ajudou-o com um passe cruzado após um pontapé de canto.00:13

43 ‘ Corner, Suíça. Concedido por Craig Cathcart.00:13

43 ‘ Corner, Irlanda do Norte. contra Nico Elvedi.00:12

42 ‘ Fallo, dirigido por Xherdan Shaqiri (Suíça).21:27

42 ‘ ‘Patrick McNair (Irlanda do Norte) sofreu uma falta no seu campo.21:27

41 ‘ Tiro salvo. Ricardo Rodriguez (Suíça) remate com o pé direito de fora da grande área.00:11

40 ‘ Marcador rejeitado. Stephen Zuber (Suíça) remate com o pé direito de fora da área. Com a ajuda de Remo Freuler.00:10

38 ‘ Falta cometida por Ricardo Rodriguez (Suíça).21:23

38 ‘ ‘Stephen Davis (Irlanda do Norte) sofreu uma falta na sua própria área.21:23

37 ‘ O segundo cartão amarelo para Jamal Lewis (Irlanda do Norte).21:22

32 ‘ ‘Brielle Embolo (Suíça) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:18

32 ‘ Falha de George Savile (Irlanda do Norte).21:17

31 ‘ Corner, Suíça. contra Stewart Dallas.00:02

27 ‘ ‘Stephen Zuber (Suíça) sofreu uma falta no flanco esquerdo.21:12

27 ‘ Falta cometida por Danny Ballard (Irlanda do Norte).21:12

26 ‘ Uma tentativa fracassada. Xherdan Shaqiri (Suíça) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Renato Stephen de Angle.23:59

26 ‘ Corner, Suíça. contra Stephen Davis.23:59

26 ‘ Marcador rejeitado. Finalização com o pé direito de Remo Froeller (Suíça), foi defendido de fora da área.23:58

24 ‘ Corner, Suíça. Contra quem Ciaron Brown.23:58

24 ‘ Marcador rejeitado. Xherdan Shaqiri (Suíça) chuta com o pé esquerdo do centro da grande área e bloqueia. Assistido por Stephen Zuber.23:58

23 ‘ Jamal Lewis (Irlanda do Norte) recebeu um cartão amarelo por uma entrada perigosa.21:08

22 ‘ ‘Brielle Embolo (Suíça) sofreu uma falta no flanco direito.21:08

22 ‘ Erro de Jamal Lewis (Irlanda do Norte).21:08

20 ‘ Fallo, dirigido por Xherdan Shaqiri (Suíça).21:05

20 ‘ Jordan Thompson (Irlanda do Norte) venceu com uma cobrança de falta no meio campo do adversário.21:05

19 ‘ Uma tentativa fracassada. Ricardo Rodriguez (Suíça) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área.23:53

17 ‘ Uma tentativa fracassada. Steven Zuber (Suíça) finalização com o pé direito de fora da área.23:52

14 ‘ Falta cometida por Manuel Akanji (Suíça).21:00

14 ‘ ‘Stewart Dallas (Irlanda do Norte) sofreu uma falta no seu campo.20:59

11 ‘ Tiro salvo. Xherdan Shaqiri (Suíça) finalização com o pé direito de um ângulo dificil da direita, bloqueado no meio do gol. Com a ajuda de Kevin Mbabo.23:47

10 ‘ Marcador rejeitado. Renato Steffen (Suíça) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Com a ajuda de Brill Embolo.23:46

8 ‘ Tiro salvo. Conor Washington (Irlanda do Norte) finalização com o pé esquerdo do meio da área no ângulo inferior esquerdo.20:54

7 ‘ Decisão do VAR: Nenhum gol de Suíça 0-0 na Irlanda do Norte.20:52

4 ‘ Impedimento. Nico Elvedi tentou um passe, mas Kevin Mbabu foi apanhado em posição irregular.20:52

‘Stephen Zuber (Suíça) sofreu uma falta no seu próprio meio.20:46

Falta cometida por Stephen Davis (Irlanda do Norte).20:46

A primeira metade começa.00:34