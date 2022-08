Paredes, acordo com a Juventus. De volta ao amargo fim, o plano b de Arnautovic

Turim – O Juventus Não desista Leandro Paredes. E o técnico do Paris Saint-Germain não abre mão da ideia de chegar ao amigo Anjo Di Maria em Turim. Geada coletada na testa Adrien Rabiot, que finalmente respondeu ‘Não, obrigado’ ao Manchester UnitedOs dirigentes da Juventus e do argentino se tranquilizaram. Em Continassa, através dos mediadores habituais, reiteraram a intenção de o incluir no meio-campo de Massimiliano Allegri até ao final das negociações, a 1 de Setembro. O plano não muda, mas por enquanto a articulação não muda: entra-se e sai-se. Assim, depois de pular a venda de Rabiot como primeiro-ministro, S Frederico Cherubini Ele planeja abrir espaço para pelo menos o ex-jogador da Roma por meio de um empréstimo Arthur. Paredes também tem outras ofertas, mas para já confirmou a prioridade para a Juventus, que continua a ser a opção mais bem-vinda. Leandro se vê em preto e branco e está convencido disso graças ao retorno ligaEles terão mais chances de chegar à Copa do Mundo no Catar com a Argentina em boa forma. Por todas essas razões, ele se armou de paciência. Paredes não perde a confiança e espera pela Juventus. A espera não será eterna, mas enquanto isso é uma ótima notícia para os bianconeri, que atualmente estão trabalhando em várias frentes para melhorar ainda mais o elenco de Allegri após os gols de Di Maria (exonerado do PSG), Pogba (excluído do Manchester United ), Bremer (Turim). ) e Kostik (Eintracht Frankfurt).

Veja a galeria Sonho da Juventus: a possibilidade de formar o Allegri com o time completo

Juventus, linha direta Se Paredes espera a Juventus, Memphis Depay espera viajar para Turim Entre o final desta semana e o início do dia seguinte. A comunicação está em andamento e a linha com Barcelona é quente. Na Espanha, eles têm certeza de que a situação se abrirá nas próximas 48 horas. Nos círculos da Juventus, ninguém está desequilibrado sobre o tempo, mas a confiança permanece a mesma. Agora, o holandês de 28 anos é o principal candidato ao cargo de vice de Vlahovic. E acima de tudo esta é a opção mais realista. Graças à linha direta entre a Juventus e o advogado Sebastião Ledor, Gerente de Operações Sênior. O representante de Depay negocia até o fim com o clube blaugrana para garantir o pagamento dos salários de seu cliente, bem como uma saída gratuita do Camp Nou. Dois milhões, no entanto, no momento não permitem que Depay dê o último passo em direção à Juventus. De acordo com os insiders, uma praça acabará sendo encontrada porque o divórcio é adequado para todos, mesmo em Barcelona. Cada momento pode ser o momento certo. Enquanto isso, o advogado Lidore e a Juventus continuam discutindo os aspectos econômicos do contrato do holandês com a Juventus: de um contrato de três anos (duas opções extras) a um salário líquido de 5,5 milhões mais bônus. Pistas fortalecem a candidatura do Memphis, que despertou maior interesse na possibilidade de competir também na Itália após testes na Espanha (Barcelona), França (Lyon), Inglaterra (Manchester United) e Holanda (PSV Eindhoven). As aventuras atestam a sua profundidade internacional. Ele pode não ser um atacante clássico, Memphis, mas além de técnica e força, ele também adicionaria ao elenco de Allegri uma certa sensação de bola parada. Não há detalhes na primeira temporada sem o especialista Paulo Dybala.

Assista o vídeo Kostik, Velhovich e Kane: Que desafio! Juventus: “Quem fez melhor?”

Arnautovic lidera as substituições Mas o recente caso Rabiot confirmou mais uma vez que não há certeza no mercado nem para assinaturas. Por isso, apesar do otimismo na frente Depay, as avaliações e pesquisas de Continassa continuam. O plano B mais convincente, se Bolonha permitir, ainda está de pé Marko Arnautovic. O austríaco de 33 anos já tem 9 anos – organizado e hábil na área – e por isso permitiria a Allegri ter o adjunto de Vlahovic com características semelhantes. Na lista eles também resistem Antônio Marcial (Manchester United) H Arcadios Melik (Marselha). e se eu Álvaro Morata Ninguém se engana mais, The Independent Andrea Belotti Abra caminho para Roma.

Assista o vídeo Juventus, Bremer nunca para

Participe do Campeonato de Fantasia da Liga Tuttosport e ganhe grandes prêmios!