Série A, Possíveis escalações: Relançamento de Dumfries para a Inter, Messias-Salemakers frente a frente. Todas as outras opções | liga

lá liga Ele se prepara para enfrentar o segundo dia da temporada 2022-23. Assim como no primeiro dia, essa mudança também ocorre ao longo de três dias, entre sábado e segunda-feira. No sábado começamos com Turim LácioO desafio entre Yorick e Sari. Ao mesmo tempo, eles também entram em campo Udinese e Salernitana. À noite, Cabe ao Inter de Inzaghi, que recebe o La Spezia. Ao mesmo tempo, também há espaço para um arquivo Sassuolo e Lecce. O programa de domingo também inclui quatro encontros: Começamos com Empoli Fiorentina e Napoli Monzadepois feche com Bolonha Verona Com muito esperado O clássico da Lombardia entre Atalanta liderado por Gasperini e Milan Pioli, O primeiro grande jogo da temporada. Finalmente, na segunda-feira à noite, será a sua vez Roma Cremonês E a Sampdoria – Juventus A tarefa de baixar a cortina no segundo dia.

Série A, segundo dia – Programa e TV

Sábado 20 de agosto

18h30: Turim-Lácio (DZN e Sky)

18h30: Udinese – Salernitana (DZN)

20h45: Inter-Spezia (DZN e Sky)

20h45 em Sassuolo Lecce (DZN).

domingo 21 de agosto

18h30: Empoli Fiorentina (DZN)

18h30: Nápoles Monza (DZN)

20h45: Atalanta – Milão (DZN).

20h45: Bolonha – Verona (DZN e Sky).

segunda-feira, 22 de agosto

18h30: Roma-Cremones (DZN)

20h45: Sampdoria-Juventus (DZN).

