Quanto Roma para mo. De Wijnaldum a Abraham, como jogar com cinco estrelas – Forzaroma.info – Últimas notícias As Roma calcio – Entrevistas, fotos e vídeos

José teve que escolher: com 3-4-2-1 ou 3-5-2 não há espaço para todos. A menos que Jenny jogue no meio com Pellegrini ou mude para um doce quebra-cabeça 4-2-3-1 para os portugueses

Uma coisa é certa até agora, será um arquivo bom quebra-cabeçaDaqui até o final da temporada. Melhor ainda, um doce quebra-cabeça, porque era isso que José realmente queria Mourinho Para elevar a fasquia, escreve Andrea Polisi Gazzetta dello sport.

Isso significa que você tem a possibilidade de avaliar de um jogo para outro Quem você está enviando para o campo?No entanto, a escolha entre jogadores de qualidade. No ano passado, neste sentido, o treinador português muitas vezes e de boa vontade (especialmente nos primeiros seis meses) referiu-se à equipa da Roma. Não estava a par com outros em taxas de câmbio.

Agora, especialmente com esses cinco por aí: Wijnaldum, Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham. Quem pode Dê asas a Roma. Mesmo que isso aconteça, já na noite de segunda-feira contra o Cremonese, é muito provável que as decisões tenham que ser tomadas sobre eles também, a menos que Mourinho encontre uma maneira de enviá-los todos juntos para o campo. O que neste momento parece difícil de implementar, especialmente pelo equilíbrio da equipa que o treinador dos Giallorossi está sempre perto.

Em suma, com cinco joias Agora há uma abundância de opções para Mou. É claramente uma abundância que o treinador da Roma o ama e não o incomoda, pelo contrário. Haverá excelentes exceções? Claro, mas sempre com o objetivo de o futebol ser jogado agora aos 16 e não depois dos 14 (graças às cinco mudanças) e onde talvez os que ficaram de fora pudessem decidir o jogo entrando na corrida. E, de fato, com Cremonese, de fato, estamos caminhando para a primeira opção, desde Wijnaldumque deve começar desde o início pela primeira vez. Mas quem vai sair do lugar? De fato, tendo em mente que um entre Matic e Cristi Ele tem que estar em campo pelo equilíbrio defensivo e pelo papel de craque e também é difícil para Mo deixar Abraham fora do campo, o único atacante que tem que começar no banco. Um entre Dybala, Zaniolo e Pellegrini. READ Mônaco pede 30 milhões

Mas Existe uma maneira de jogar juntos Todas as cinco estrelas de Gelorossi? com o 3-4-2-1 (que é o formato atual, que também foi usado em Salerno no primeiro torneio) Não parece, a menos que Mourinho decida que o meio formado por Wijnaldum e Pellegrini, no papel, é um pouco leve no gerenciamento da fase defensiva. Mesmo com o 3-5-2 (usado no segundo tempo contra o Salernitana), um deve ficar entre Zaniolo e Dybala fora, enquanto o outro serve de ombro para Abraham, Wiganeldom e Pellegrini atuarem como meio-campistas. Portanto, a única maneira de agrupá-los todos é 4-2-3-1, Com Jenny ao lado de Cristante (ou Matic) e três tenores (Dybala, Zaniolo e Pellegrini) competindo atrás de Abraham. Esta é a forma favorita de Mo, mas ele repetiu há alguns dias como a equipe se sente mais segura com Três homens defendendo.

20 de agosto de 2022 (alteração em 20 de agosto de 2022 | 08:03)

