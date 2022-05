Jordi Alba aos 94 minutos alegra o Barcelona: 2-1 no Bétis Sevilha

esquecer Panela Voltar após 4 meses traz o recurso Barco Anterior Partra dá iguais Pettis Mas aos 94 minutos Jordi Alba Faz Xavi explodir de alegria: partida com Villamarin termina 2 a 1 válida para O trigésimo quinto dia da Liga Espanhola Entre os catalães e a equipa de Pellegrini, com o extremo de 19 anos a marcar o seu quarto golo no campeonato 1′ depois de entrar em campo, com o golo central da equipa andaluza e o lateral de 33 anos a dar os três pontos ao Blaugrana recuperação. Um sucesso que permite que os catalães se classifiquem matematicamente para a próxima Liga dos Campeões, colocando uma grande hipoteca no segundo lugar também. A derrota pesa sobre o avanço de Pezzella e seus companheiros para o quarto lugar, que com este resultado perde o contato importante com o Atlético de Madrid (que participou do clássico com o Real no domingo). Os pontos em jogo na rodada, porém, também pesam em termos de resgate: ultrapassagem Granada Longe de casa contra Maiorca : Gonalons e seus companheiros vencem por 6 a 2 e ultrapassam a ex-Lazio Muriqi na classificação. Também se beneficia do nocaute da equipe das Baleares Cádis que venceu em casa por 3 a 0 Elche E sobe para o 16º lugar no ranking, enquanto Alavés que permaneceu na parte inferior da classificação depois de sofrer 4 a 0 fora Celta Vigo . Por fim, a partida entre Atlético de Bilbao e a Valência com os bascos que estão atualmente no meio de um sétimo lugar útil para se classificar na Liga da Conferência aguarda o resultado do Villarreal, cometido no domingo contra o Sevilla.

Classificação da Liga

La Liga, jogos e resultados

Alba em 94 manda Xavi para a Liga dos Campeões. Fati está de volta com um gol

Panela Abre, Partra assinatura na gravata, Jordi Alba Barcelona manda êxtase: jogo de Villamarin entre Pellegrini e Xavi termina 2-1: Barco Depende do tridente formado por DembéléE Adeus E Ferran TorresEnquanto os andaluzes avançavam o triplo pensamento–Juanmi–Canalys Em apoio ao único ponto Borja Iglesias. O blaugrana começa melhor, assumindo o comando do jogo e criando mais riscos no gol do Betis. aos 17 minutos Cláudio Bravo se machuca, com Pellegrini a levar Rui Silva para o campo: é o segundo guarda-redes dos anfitriões que defende o resultado (com a ajuda do travessão) minutos depois, com um poderoso cabeceamento de Araujo. Aos 30 minutos, é Depay que ainda está lidando com o goleiro, que mergulha para a direita e cobra escanteio. No segundo tempo, Dembélé se torna perigoso primeiro, encerrando a partida fora logo após uma medida pessoal, mas aos 64 minutos, o Bétis deu calafrios no gol catalão: apenas um Grande intervenção de Neto Su Juanmi salva o Blaugrana da mancha. Xavi então tenta adicionar mais emoção à manobra ofensiva, inserindo Aubameyang em vez de Depay, mas o Betis ainda toca o gol novamente com Juanmi. O Barcelona tem a sua melhor oportunidade aos 77, já que Ferran Torres aproveitou o erro de Zapalny para rematar à queima-roupa: mais uma vez Rui Silva salva a sua equipa. Aos 76′ voltou a campo Ansu Fati Depois que a lesão contra o Athletic o mantém afastado dos gramados desde janeiro, bastou apenas dois minutos para molhar sua recuperação com um gol: o jovem de 19 anos é bom, com seu quarto gol da temporada, para romper o goleiro. Tiro cruzado da borda. Nem a hora de torcer, para o Blaugrana, que o Betis igualou: o castigo pensou à esquerda, primeiro. Partra Chega primeiro na cruz e apunhala Neto com a cabeça, e assina 1-1. Mas no quarto minuto de recuperação, Jordi Alba deu um passe da Liga dos Campeões para Xavi: o lateral de 33 anos usa um cruzamento preciso de Dani Alves para bater Rui Silva com um pé esquerdo e acertar a bola. O placar é 2-1 final.

Betis Sevilla – Barcelona 1-2, relatório do jogo e estatísticas

Granada, seis golos ao Maiorca

vitória esmagadora para Granada Contra 6-2 em casa Maiorca. Depois de uma primeira parte equilibrada, com os golos de Suárez para os visitantes aos 6′ e o empate do Sevilha aos 28′ para os ilhéus, na segunda parte só o Granada. Escudero marca 2 a 1 aos 46 minutos, Puertas derruba o trio aos 55. Após o gol de Railo aos 58 para o Mallorca, os convidados se esticaram com Molina aos 69, Ozoni aos 78 e Molina novamente no Minuto 90. Uma grande vitória na chave Salvação para Granada, que derrotou Mallorca e Cádiz de uma só vez.

Mallorca – Granada 2-6, relatório do jogo e estatísticas

Celta, pôquer do Alavés: os bascos permanecem em último lugar

Falha emAlavés O golpe de fora para o relançamento na zona de segurança: Depois do sucesso contra o Villarreal na última rodada, que restaurou as esperanças da equipe de Velasquez, os bascos perdem para eles por 4 a 0. Celta Vigo: Para definir metas para uma partida Gallardo E Asspace No primeiro semestre eGol contra de Zimo Navarro (que também será expulso) e Aspas bisam aos 45. Escalante e seus companheiros (ex-Lazio ausente hoje por desqualificação) permanecem assim em último lugar com 28 pontos, cinco a menos que o quarto do último. Quanto ao Gallican, por outro lado, eles economizaram por muito tempo e sem qualquer ambição por altos índices, três pontos dignos de ultrapassar o Rayo Vallecano em décimo primeiro lugar.

Celta Vigo-Alavés 4-0, relatório do jogo e estatísticas

Cádiz, conquistou a tríplice coroa em Elche

Aproveite ao máximo o nocaute para o Mallorca Cádisque venceu por 3 a 0 em casaElche: Os gols atemporais de Álvaro decidiram a partida Negredoque em 80 bateu o goleiro com a cabeça, Di equilibrado que dobra após três minutos e Lozano tempo esgotado. Três pontos permitiram à equipe de Sergio ultrapassar por três a equipe das Baleares e subir para o 16º lugar na classificação. Em vez disso, os hóspedes, em 10 de 70 minutos emPONS expulso (Discounter falso alerta), matematicamente seguro em 39 pontos em décimo terceiro lugar.

Cadiz Elche 3-0, relatório do jogo e estatísticas

0-0 entre Bilbau e Valência

San Mames Bilbao terminou 0-0Atleta e a Valência Na 35ª rodada da Liga Espanhola. O jogo entre a equipa de Marcelino e a equipa liderada por Bordalas Jimenez terminou sem golos, com as duas equipas a partilharem a aposta. Assim, o Villarreal Bilbao está em sétimo lugar no tabela do Campeonato Enquanto Valência permanece décimo no meio da classificação.

Bilbau – Valência 0-0, relatório do jogo e estatísticas