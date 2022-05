Transmissão ao vivo Sassuolo – Udinese: 1-1 Série A 2021/2022. viva a partida

Onde jogar o jogo: Local: Estádio MAPEI – Cidade do Tricolor

Cidade: Reggio nell’Emilia

Capacidade: 23.717 espectadores16:59

Sassuolo e Udinese, com três pontos de vantagem para o Niroverde, chegaram ao Mapei Stadium com poucos pedidos do torneio. Ambos salvam, não podem mais alcançar posições europeias.16:59

O Sassuolo, que não venceu sete partidas da Série A contra a Udinese, tentará responder após a derrota por 6 a 1 no Napoli. Até os Friulianos voltam da derrota, por medida, contra o Inter com um placar de 2-1.17:02

Formação SASSUOLO (4-3-3): ponta – Mulder, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos – Mateus Henrique, Lopez, Fratesi – Berardi, Scamaca, Rasbadori. Disponíveis: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches, Traoré, Tressoldi, Defrel.17:07

Formação UDINESE (3-5-2): Silvestri – Becao, Marì, Perez – Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie – Pussetto, Deulofeu. Disponíveis: Badelli, Gasparini, Ziglar, Arslan, Jagalo, Neutnik, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorowski, Sobe, Brandon.17:08

Algumas mudanças no elenco em Sassuolo, Ayhan na defesa e Kyriakopoulos retorna como lateral-esquerdo. Mateos Enrique coloca Traore no meio do campo. O atacante confirmou o trio Berardi, Raspadori e Scamaca. Na Udinese Picao, Maro e Perez na defesa, Molina e Odoji fora. Pussetto e Deulofeu jogam na frente, dadas as lesões e o sucesso de Beto.17:13

1′ SASSUOLO – Apito de largada UDINESE. governantes de Marcenaro.18:00

1′ DEULOFEU! Perto de marcar de imediato para a Udinese, a posição vertical do atacante entrando na área e acertando a trave mais distante por dentro, Consiglio está atento.18:02

5′ Depois de um forte início dos convidados, agora tente tirar a cabeça de Sassuolo.18:06

6′ Meta! Sassuolo – Udinese 1-0! Rede Skamka. Mova-se rapidamente com Rasbadori que defende bem a bola e a coloca no meio, Scamaka sozinho é um dos primeiros sacos. Veja o cartão de jogador Gianluca Scamaca18:07

9′ A Udinese imediatamente tentou responder, colocando-se sob a pressão do meia Sassuolo.18:09

10′ Muldur, que é enviado na ala, volta para a esquerda e tenta o chute, bloqueando Silvestri.18:15

15′ Cartão amarelo para Perez, entrada tardia em Kyriakopoulos.18:16

17′ Tente um tiro de distância Pussetto, blocos em duas metades extremas.18:17

19′ Pereira! Minha cabeça trabalhou com Makengo Fishing Pereyra ao máximo, fechando com a esquerda e a bola tocando o eixo à esquerda de Consiglio.18:20

21′ Um final direto na rede no gol perto de Deulofeu de um escanteio, Consigli smanaccia antes que fosse tarde demais.18:21

24′ SASSUOLO A um passo da duplicação! Frattisi deu saltos profundos na velocidade de Pecao e deu o pontapé inicial no quadro de energia. Bola alta por cima da barra.18:25

29′ Muldur, da ala direita, remata para a área, Marì desvia para canto.18:29

31′ Berardi! Ferrari atirando, Berardi pega o goleiro e chuta, Perez consegue tirar a bola para escanteio.18:31

34′ Mais uma vez Deulofeu que está tentando surpreender as placas com um escanteio, novamente o goleiro Sassuolo smanaccia no canto.18:35

36′ Udine sério! Maru é o principal banqueiro na área de Perez, que chuta alguns passos, mas manda para o lado.18:36

37′ Skamaka! Sassuolo começa perfeito com remate de Skamaca, o ponta-de-lança chega à área e pontapeia mas Silvestri não se surpreende.18:39 READ Novo Leão: Figuras e personagens retorcidos. Como os portugueses se tornaram líderes

39′ Cartão amarelo para Pico por brigar com Ayhan.18:39

39′ O mesmo tratamento para Ayhan.18:40

42′ Tente fechar a Udinese para a frente.18:43

45′ Fim do primeiro tempo: SASSUOLO – UDINESE 1-0.18:45

Bom ritmo e muitas oportunidades de golo de ambos os lados, mas o Sassuolo está à frente graças ao golo inaugural de Scamaka. A Udinese tenta responder, mas não encontra o caminho para o gol.18:46

46′ Começa a segunda metade do SASSUOLO – UDINESE. Começa novamente sem alternativas.19:02

50′ Sassuolo pressionou neste jato de recuperação.19:07

53′ Reiniciando a Udinese, Molina a favor de Deulofeu que desce pela ala esquerda, entra na área e tenta finalizar, um atento Consigli.19:10

55′ Muldur queima Udogie pela esquerda, acerta o fundo e o coloca no meio, Scacca tenta cabecear, mas manda por cima da barra.19:12

56′ No golpe à nossa frente, Makengo tentou da beira do Pré, na margem do Udogie. A bola está à esquerda de Consiglio.19:17

60′ Troca tripla na Udinese, Neutnik entra para Perez.19:37

61′ Nestorovsky para Busito.19:18

61′ Dentro de Soppy para Molina.19:21

65′ Substituição em Sassuolo, Devril entra em Skamaka.19:22

65′ Emocionante no SASSUOLO! Punição do trocarte, uma bola na área onde Wallace bate a cabeça com a bola que atravessa toda a área, mas ninguém consegue desviar para o gol.19:23

70′ Berardi tenta com um chute da ala esquerda, a bola não gira e sai por baixo.19:27

73′ O gol de Devril na frente de Picão, o zagueiro no chão está com dor.19:31 READ O par masculino dos Quatro Grandes vai para o A final! Duas tripulações italianas avançam! - OA Sport

74′ Substituto na Udinese, Samardzic entra no lugar de Pereira.19:32

76′ Cartão amarelo para Kiriakopoulos, falta do meio-campo sobre Soppy.19:36

77′ Meta! Sassuolo – Udinese 1-1! Rede Nuytinck. Udinese empatou com Newtenk, Sobi finalizou na lateral após cobrança de escanteio, Consiglio defendeu, a bola termina com o zagueiro se afastando a poucos passos. Veja o perfil do jogador de Bram Nuytinck19:36

81′ Sassuolo tenta responder reorganizando os pensamentos.19:38

83′ UDOGIE! Deulofeu da parte de trás serve o Udogie no centro da área, e a ala começa na largada, Consigli para.19:40