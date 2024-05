“Foi um erro não aceitar que Portugal permanecesse em Roma.”

Não há arrependimentos, mas alguns arrependimentos. A retrospectiva sugere que pode não ter sido a melhor decisão. Durante uma longa entrevista realizada com o canal coreano EA Sports, José Mourinho volta a falar sobre RomaMesmo por acaso, relembrando sua decisão de não atender uma ligação Portugal. Mas um dos objetivos, que é formar a seleção portuguesa, continua presente nas ambições da seleção O especial.

Um erro ditado pelo coração

“Até agora, Portugal já me procurou duas vezes, mas fizeram-no em momentos que infelizmente não pude aceitar. Da última vez, por exemplo – Mourinho diz –Eu ainda estava totalmente envolvido na Roma e tinha grande simpatia pelos seus torcedores. Optei por seguir meus sentimentos e posso ter cometido um erro ao rejeitar essa sugestão. Hoje, Portugal é uma das três melhores equipas da Europa, e talvez entre as cinco melhores do mundo. Se me voltarem pela terceira vez, não vou desperdiçar esta oportunidade.“.

A final com a Roma foi a tarefa mais difícil

Respondendo então à questão sobre quais dos seus muitos sucessos podem ser considerados os mais difíceis de alcançar, o ilustre não escolhe nenhuma das vitórias que conseguiu com o Porto ou o Chelsea, nem o hat-trick que conseguiu com o Inter, mas regressa novamente. à experiência nos Giallorossi. : “Não tenho dúvidas de que os objetivos mais difíceis que consegui foram duas finais consecutivas com a Roma. Além de vencer a Liga Europa com o Manchester United. Escolhi esses dois times porque quando cheguei eram times em dificuldades, e me coloquei totalmente em risco sem me proteger, como fazem muitos grandes treinadores, que podem ficar parados por alguns anos só para sentar em bancos confortáveis. Embora eu sempre precise de treinamento, não importa em que situação eu me encontre“.