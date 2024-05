Rally de Portugal, Toyota domina mas as “grandes” equipas estão em crise

Depois da introdução da noite passada Rali de Portugal Avança com emoções, flutuações e algumas “explosões”. Testemunhando o palco de hoje Toyota GR Yaris Rali 1 Ele ainda está no topo e desta vez é o “motorista convidado” quem fala mais alto Kali Rovanpera, autor de Performance de personagem. O jovem finlandês pode lamentar profundamente a sua decisão de não defender o título, preferindo competir em eventos selecionados. Surpresa no final da etapa com Sébastien Ogier Ele conseguiu terminar em segundo com seu Yaris, à frente de seus dois companheiros de equipe. Takamoto Katsuta O líder nas primeiras etapas do dia é o Hyundai i20 N Rally1 Tanak de outubroO melhor piloto da empresa coreana está à frente do “piloto convidado” ibérico. Dani Sordoque completa os cinco primeiros colocados no geral.

“The Big One” no ranking global em crises – As coisas estão piorando muito para o ‘piloto de ponta’ Hyundai, líder do campeonato mundial Thierry Novelque atualmente ocupa Sexto lugar. Belga –Ele já está se recuperando de um incidente desagradável com um cachorro em um caso de chantagem– Não consegue interpretar melhor as estradas de terra portuguesas e movimenta-se “defensivamente”. Bom para ele Elvin Evans Você está testemunhando uma corrida verdadeiramente turbulenta. Nada realmente aconteceu entre a sexta e a sétima rodada do Gazoo Racing English Special. Nessa altura o controlo do segundo corredor da Lusa Na verdade, ele esqueceu o cadernoe o navegador Martin Scott na próxima corrida Ele teve que usar um smartphone Para evitar escassez. Não só isso: novamente na segunda passagem da inglesa Joyce Ele acabou com um furo na testa direita Perdendo mais tempo. Evans agora está duelando com Adriano Formohoje está menos claro do que o normal com o seu Ford Puma Rally1: pouco mais de um minuto e dez segundos os separam… READ Itália, Alemanha, possíveis escalações e onde vê-los na TV

WRC2 e Solberg-Russell-Greensmith batalham em ‘Destruction Derby’ – As especialidades portuguesas são notoriamente traiçoeiras e chuvosas nos últimos dias Estradas de terra portuguesas dificultaram. Os pilotos do WRC2 pagaram um preço bastante alto, como evidenciado pelos acidentes Yuki YamamotoQuem capotou seu Yaris na primeira passagem Eles queriam você Forçar a parada do teste, de Timo Sonnenen Foi lançado na quinta edição especial com o Hyundai i20 N Rally2 e Pepê López Vítima de acidente na estreia no Ford Fiesta Rally2. Para os japoneses a corrida já acabou, É possível que Soninen e Lopez recorram ao Super Rally. Skoda e Citroen competem pela liderança da classe: Fabia é dominante Oliver Solbergapenas sete segundos à frente do C3 João Russell. Gus Greensmith Ele perdeu terreno valioso no final da etapa com seu Skoda devido a um giro Ele retorna ao terceiro lugar na classe: O inglês também foi sujeito a uma penalidade de dez segundos por salto, que foi posteriormente anulada após uma inspeção minuciosa da Direção de Prova. Ele também ainda está totalmente na disputa para vencer a categoria Nikolai Gryzin O quarto com seu Citroen C3. No Desafiador WRC2 Jan Solans lidera o Toyota GR Yaris Rally2, mas eles permanecem muito próximos Josh McErlane e Fabrizio Zaldivar Com sua Fábia. O italiano foi forçado a correr na defensiva Roberto Dabradécimo primeiro do grupo.