Semifinal de basquete, segunda partida: Milan – Brescia 77-66

Ótima defesa e Mirotic que fez sua primeira cesta na semifinal. O Milan responde ao Bologna e vence o jogo 2 por 77 a 66 e abre vantagem de 2 a 0 na série com o Brescia. Defendendo o fator campo e a possibilidade de vencer a final de quinta-feira (20h45), no PalaLeonessa. A equipa de Ettore Messina nunca concede cestos fáceis aos adversários, domina-os no rebote e assim resiste a momentos em que as proporções não sorriem. Sem nenhum risco no final, quando colhe os benefícios de ciclos mais amplos. Mirotic terminou como MVP, quase conseguindo um duplo-duplo com 21 pontos e 7 rebotes (com 4/8 de três). Shields mostra sinais claros de recuperação e segue com 16, apesar de acertar 2/5 de fora do arco. Do outro lado da quadra, Della Valle ficou com 9 pontos após 30 no primeiro jogo.

Milão-Brescia 77-66 – No jogo de ida, as ausências mais notáveis ​​foram Shields e Mirotic, que somaram 7 pontos entre eles. Mas no segundo episódio da série, o Milan demorou 3 minutos para vencer por 10-0. Mas com o passar dos minutos, o Olympia recuou e terminou a partida com uma vantagem de apenas 4 pontos (33-29) após acertar 33% em dois e 32% em três. O crédito vai para Germani, que a obrigou a marcar de forma intermitente, primeiro alternando entre a área e o homem e depois desafiando-a a rematar de longe. Assim, mesmo que tenha marcado um pouco (18 dos 29 pontos aos 20 minutos vieram de lances livres), o Brescia conseguiu se recuperar do placar inicial de -15 (20-5) com Purnell e Massenburg. E também porque nos 47 centímetros finais do segundo quarto, Della Valle acordou, tendo até então ficado ao lado da baliza num primeiro tempo vencido pelas duas defesas. READ Quem é Marcos Antonio, o novo Jorginho de Sarri

sob controle – No entanto, você não pode mexer com as regras do basquete. Gabriel e Belan conseguiram fazer a diferença no início do terceiro quarto (35 a 35), mas a equipe do técnico Magro não conseguiu avançar. Como sempre acontece, ele sofre reação negativa. O Milan ficou três minutos sem marcar gol (o duelo Milli-Billan embaixo da cesta foi emocionante) e voltou à vantagem de dois dígitos (58-47), acertando um hat-trick de Mirotic e Hall, depois de Voigtmann (10 pontos). ). Também se beneficiando de 14 rebotes ofensivos. Se os visitantes ficaram de pé foi porque encontraram cestas pesadas no banco, mas no quarto período nunca conseguiram preocupar o Olimpia. E Milly conclui o sucesso com um hat-trick após show de Mirotic.

Milão: Mirotic 21, Escudos 16, Salão 11