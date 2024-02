Copa do Mundo de 2030 na Espanha, Portugal e Marrocos. Começa na América do Sul

A Copa do Mundo está de volta

–

Na Espanha havia fortes temores de que a Copa do Mundo pudesse terminar em outro lugar Portal RubialesO beijo do ex-presidente federal na prisão por Jenny Hermoso, que gerou o conhecido alvoroço. mas não. Depois do evento maravilhoso para nós em 1982, tornou-se Copa do Mundo Ele retorna para a Espanha. Irá pela primeira vez a Portugal, que organizou o Europeu de 2004, e pela segunda vez a África. O Marrocos correu sozinho e perdeu três vezes seguidas, mais recentemente para a África do Sul na Copa do Mundo de 2010, a primeira e até agora única edição da Copa do Mundo no continente, e finalmente conseguiu o que buscava há anos.