Allegri e a hipótese sugestiva da Juve-Udinese

Se uma única andorinha não faz verão, então uma parada fracassada – pelo contrário – não faz uma jarra. Erro de marca Vlahovic Em San Siro, apesar de ser a capital dada a importância do jogo e o momento em que apareceu na área nerazzurri, mal quebrou o recorde do sérvio: seis gols nos últimos cinco jogos do campeonato, considerando tudo, e um gol importante. Pontos de dote garantidos em conformidade. Por esta razão, a sua ausência na noite de segunda-feira terá um grande impacto neste início de 2024 particularmente inspirador antes do golo.

Vlahovic e Juventus Udinese: chances

O treinamento de hoje em Completo Ele será decisivo, mas as indicações de ontem reduziram muito as chances de vê-lo como titular contra ele Udinese. De acordo com o roteiro, após a leve sobrecarga na coxa com que deixou o Milan à margem do clássico italiano, DV9 deveria retomar parcialmente os trabalhos em grupo, mas ainda se limitou a uma sessão pessoal. “Voltar a 100% para oferecer tudo e muito mais», seu grito de guerra nas redes sociais na noite passada, foi acompanhado por algumas fotos imortalizadas dele suando na academia. A dois dias do jogo contra os Friulianos no estádio, a equipa técnica e médica não deverá querer arriscar a qualquer custo, também tendo em conta o calendário que aguarda os Bianconeri: ao virar da esquina, aliás. Para Verona e Frosinone, os próximos adversários, sim, destacam-se os chamados obstáculos Nápoles E Atalanta.