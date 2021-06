Os europeus, Inglaterra x Escócia 0-0: Derby com um pouco de emoção, o show em Wembley. Decepção inglesa

Londres O derby britânico de cento e quinze, entre Inglaterra e Escócia, termina empatado. 0-0 que no final os escoceses festejam como uma vitória, também porque a selecção de Clarke foi claramente favorecida com um jogo valente contra a Inglaterra por vezes atordoante, especialmente na primeira parte. Agora, a classificação do Grupo D vê a República Tcheca e a seleção nacional dos Três Leões no comando com uma altura de 4 (mas os ingleses estão em segundo no saldo de gols), enquanto a Escócia arrebata a Croácia por um ponto e os desafia no próximo. Uma partida talvez com o objetivo de se classificar como o terceiro melhor.

brava Escócia

Southgate mudou de defesa desde o primeiro jogo com a sugestão de James Shaw. Kane aponta para a frente e apóia Stirling, Mount e Foden. Clark responde 3-5-2 com Dykes e Adams na frente, enquanto O’Donnell e o Capitão Robertson estão do lado de fora. O derby é muito palpável, e claramente é, e a falsa acusação de Dykes contra Shaw é provada 10 segundos depois. A Escócia joga com coragem e sua primeira chance é quando Adams acerta um cruzamento rasteiro de O’Donnell, mas é bloqueado por Stones com um pontapé de canto.

Jogo de pedras, Pickford salva O’Donnell

Resposta da Inglaterra aos 11 minutos graças ao cabeceamento de Stones após cobrança de escanteio: post completo Logo depois, Sterling roubou a bola de McTominay, uma bola na área de Mount, mas chutou mal na descida. Portanto, a partida está passando por um longo hiato de espírito competitivo e tramas quebradas. Ou lançamentos profundos dos britânicos, mas mal controlados ou calibrados. Longe da pole, a maior chance no primeiro tempo é escocesa e chega em meia hora: um longo cruzamento da esquerda e da direita de Tierney na mosca de O’Donnell com Pickford, que recusou no mergulho. Portanto, o chefe Adams não conseguiu replicar isso na rede.

Pequena inglaterra

No início do segundo tempo, a Inglaterra começou melhor e finalmente pareceu sacudir o sono do primeiro tempo: Marshall teve de trabalhar imediatamente para impedir o gol de Mount. Aos cinquenta e cinco anos, uma das raras iniciativas de Kane para passar para James, mas bem alto na extremidade certa. Depois de uma hora de jogo, o ímpeto da Inglaterra diminuiu e a Escócia tornou-se perigosa quando recebeu uma grande cabeçada na frente de Mings para bloquear a supremacia dos Dykes. Aos 62 ‘Escócia novamente: Canto, bola para Dykes que vira para o gol, mas James salva uma bola na linha que provavelmente estava indo para o fundo. Southgate trocou Foden por Grealish e logo depois Kane também escolheu Rashford. Mas muda um pouco porque a final é toda escocesa com Adams tentando em 78 minutos voar com a direita, mas sem encontrar a porta. A seleção de Clark terminou a partida com a posse de bola, arriscando-se apenas a se recuperar de uma furiosa jogada do rugby na área, que culminou em falta ofensiva.

Inglaterra – Escócia 0-0

Inglaterra (4-2-3-1): Pickford. James, Stones; Mings, Shaw; Arroz Phillips Foden (18º grego), Mount, Sterling; Kane (29º Rashford). Em Panchina: Ramsdale, Johnston, Maguire, Henderson, Trippier, Cady, Sancho, Calvert-Lewin, Chilwell, Bellingham. Alienator: Southgate

Escócia (3-5-2): Marshall. McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGinn, Glimour (31’st Armstrong), McGregor, Robertson; Dykes, Adams (41º Nisbet). Em Panchina: Gordon, McLaughlin, Christy, Flick, Cooper, Fraser, Patterson, Hendry, Forrest, McKenna. Allinator: Clark

Regra: Lahous (ESP)

amonite: McGinn e O’Donnell

ângulos: 6-5

Recuperação: 0, 2 ′.