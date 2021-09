Domenico Cobida vence a Nisina Cup e se torna o campeão italiano de mountain speed

Domenico Cobeda venceu a 66ª Nisina Cup e se tornou o campeão italiano de velocidade de montanha em 2021 para o grupo E2Ss, a classe de monolugares. A vitória alcançada na última jornada do campeonato italiano de alpinismo, disputada hoje (domingo) em Caltanissetta, termina da melhor forma possível a temporada de pilotos do Etna, que terminou com um segundo título pessoal tricolor (a partir de 2018), vencendo ao volante de um Osella Fa30 Com pneus Avon e mantido Paco74 com motor 3000cc preparado pela LRM. No CIVM 2021, a melhor série nacional promovida pela ACI Sport, o piloto siciliano venceu a corrida em casa ao percorrer 5.450 metros do Circuito Nicino duas vezes com um tempo total de 4’02 “12 (Corrida 1: 2’00” 61; Corrida ( Verzegnis, Alghero e Caltanissetta em Especificamente) e 5 outras plataformas (Sarnano, Ascoli, Gubbio, Murano e Luzzi).

Depois do segundo título E2S single-seat da carreira, Domenico aguarda o grande empenho internacional que verá em Portugal entre os representantes da Itália como um dos Hill Climb Masters da FIA, a “Olimpíada” de escalada cuja quarta edição terá lugar no dia Dia 10 de Outubro em Braga e junto à Ramba da A Valbera tem 3 km de extensão. Kobeda declara após a Taça Nisina: “É a minha primeira vitória nesta corrida histórica. Para mim, para toda a equipa e para aqueles que sempre me apoiaram e apoiaram, estou muito feliz por ganhar o meu segundo Scudetto com sucesso absoluto, entre outras coisas cheguei à Sicília. Foi um fim de semana. Uma semana ardente e emocionante em que administramos tudo perfeitamente e sem erros. Isso nos permitiu embelezar a temporada tricolor de 2021 que sempre vimos lutando no topo. nunca venceu três rodadas de CIVM, a equipe e todos os parceiros envolvidos foram cruciais para o sucesso de tal organização. Estamos aproveitando este momento e este campeonato italiano, mas ao mesmo tempo marcamos um encontro no Masters da FIA em Portugal, onde nos apresentaremos com o intuito de representar da melhor forma possível as cores da nossa bandeira. ”