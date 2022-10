Nova abertura em Milão: Pacifik Poke – Newsfood – Nutriment and Nutrimente

Após o sucesso do primeiro grupo, localizado no Corso di Porta Vitoria 42, o grupo Pacific Poke Continua sua expansão na Lombardia e abre na próxima 13 de outubro Segundo lugar em Milão, em Via Lausanne 36.

O novo espaço será desenvolvido, diferentemente do primeiro já na cidade, segundo fórmula do restaurante Incluirá, para além da habitual possibilidade de aquisição de produtos de acordo com a fórmula Express, também uma Serviços Na sala de jantar, uma visão mais ampla e focada Excelente comida.

Não será mais necessário viajar com imaginação para experimentar a atmosfera animada do Oceano Pacífico, mas apenas mergulhar e vivenciá-la Experiência do Pacífico oferecido pelo novo menu, que se parece com uma habilidosa mistura de culturas aprimorada pela mão experiente dos chefs.

Começando pelo clássico Buquê Havaianoque pode ser personalizado ao seu gosto e também apresenta Alternativas sem glúten e veganasO novo cardápio do restaurante também oferece pratos menos conhecidos, como Tapas havaianas; o ceviche geralmente Peru. o rolo havaiano; diferentes tipos de arroz Baseado em doces Do Oceano Pacífico, como eu sorvete de mochitípico do Japão.

Além disso, a partir do final de outubro, a lista se expandirá com muitos o novo produtosInclusive os pratos quentes para a próxima temporada de inverno para você não abrir mão dos sabores tradicionais havaianos mesmo no frio.

Todos os ingredientes dos pratos são cuidadosamente selecionados e utilizados para apresentar receitas exóticas mesmo para quem não tem oportunidade de viajar.

“Imagine encontrar um cantinho da cidade que lhe permita experimentar os sabores, aromas e cores do Havaí e de outros países exóticos. Uma mistura de diferentes culturas cercada de pratos criativos ao seu alcance. Nós, mochileiros, junte-se a nós nesta viagem pelo sabor! ”

sustentabilidade ambiental

A marca sempre se distinguiu por várias opções ambientalmente sustentáveis, como a utilização de produtos biodegradáveis ​​e compostáveis, bem como o interesse pela investigação e modernização, de forma a enriquecer a oferta com novas especialidades típicas da região do Pacífico. A empresa também está colaborando com a Planted para trazer pratos vegetarianos para o cardápio, incluindo Huli Vegan Poke, que contém Planted.Frango, molho de manga, alga wakame, castanha do Pará, abacate, repolho roxo, broto de feijão, tomate cereja e jalapeno, sour, Sal, Bagel Lao, Croutons, Carne de Porco Desossada, Molho BBQ, Salada de Repolho, Cenoura e Pepino. Em suma, uma mistura de ingredientes oferece uma explosão de sabores totalmente veganos.

Série Pacifik Poke

Poke Srl, que registrou a marca Pacific Poke, foi um dos primeiros a trazer o conceito Poke para a Itália em 2018. O CEO do grupo, Stefano Zenga, tem 4 anos de experiência na Ásia e foi isso que o levou a desenvolver seu negócio idéia. Assim, a Pacifik Poke está no seu quarto ano de atividade, com o objetivo de continuar a expandir até 30 pontos de venda, centrados em restaurantes com serviço de sala e uma oferta mais orientada para a gastronomia.