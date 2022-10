Determinar pagamentos em dinheiro E a Compromisso de posição Para os lojistas, são uma pedra angular no combate à sonegação de impostos, bem como loterias para recebimentos e cashbacks (saídas). Mas os dois governos anteriores, Conte Pace e Draghi, tiveram uma abordagem muito diferente, quase oposta, sobre o assunto. O que vai mudar com o governo Meloni?

O líder da Irmandade na Itália nunca hesitou em se revelar, mesmo que tenha se suavizado um pouco em declarações recentes, e adotou uma abordagem mais institucional. Por exemplo, no passado, Meloni afirmou que a obrigação do ponto de venda dos lojistas é válido para bancos, como anteriormente para o teto de pagamentos em dinheiro. Para o Banco da Itália e a Comissão da União Europeia, por outro lado, essas medidas favorecerãoeconomia paralela e a Reciclando.

Determinando pagamentos em dinheiro: qual é a situação hoje e o que pode mudar

Atualmente na Itália existe um limiar A 2.000 euros para Pague. Com efeito, no início de 2022, a utilização máxima de numerário foi reduzida para mil euros. Posteriormente, com a alteração do decreto Milleproroghe, o limite foi alterado e voltou a ser de 2.000 euros. Editar quem foi? Fácil: Por Fratelli d’Italia.

Na plataforma do partido dirigente da coalizão de centro-direita, o objetivo esperado era Elevar o limite monetário para a média europeia. Dos 27 estados membros, 16 são países cujos governos decidiram impor um teto aos pagamentos em dinheiro.

Os dezesseis países que têm um limite monetário são: Bélgica, Bulgária, Croácia, Espanha, França, Grécia, Itália, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. A média situa-se entre os 4 e os 5 mil euros, porque há países como a Grécia com limite mais rigoroso do que a Itália (500 euros) e países menos restritivos, como a Croácia e a Eslováquia (15 mil euros), ou Malta e a República Checa (10 mil euros). Na Alemanha, você deve apresentar um documento de identidade se pagou valores superiores a 10 mil euros. Na Suécia, onde não há limite legal, os comerciantes podem recusar qualquer pagamento em dinheiro.

Isso é exigido por lei na Itália A partir de 1º de janeiro de 2023 Limite de transações reduzido pela metade e, em seguida, trazido de volta para mil eurosMas diante dos precedentes, é difícil não esperar interferência na lei orçamentária, a menos que o novo governo decida priorizar outras questões e voltar ao assunto após alguns meses.

O compromisso do POS desaparecerá com o novo governo?

Compromisso de obter pontos de venda válidos A partir de 30 de junho de 2022De fato, a partir desta data, as multas para quem não aceitar pagamentos eletrônicos entraram em vigor. As sanções para quem não aceitar pagamentos em POS estavam inicialmente previstas a partir de 2023, mas o decreto Pnrr alterou os cartões em cima da mesa antecipando a sua entrada em vigor.

Na verdade, o Obrigatório POS Foi introduzida em 2014 (especificamente, a obrigação de aceitar pagamentos com cartão existe desde 30 de junho de 2014 com base no artigo 15.º, n.º 4, do Decreto Legislativo 179/2012), mas sem prever a aplicação de sanções em caso de incumprimento cumprimento da regra. De fato, portanto, a obrigação permaneceu apenas teórica.

Portanto, na Itália, está atualmente sendo planejado pena dupla Para quem não aceita pagamentos eletrônicos:

O primeiro é de 30 euros.

A segunda é um aumento de 4% no valor de uma transação eletrônica rejeitada.

Vamos dar um exemplo prático, significa que com uma compra de 100€, o comerciante que se recusar a pagar com cartão de crédito, débito (tipo ATM) ou pré-pago terá que pagar uma multa de 30€, aos quais serão adicionados 4. % 100% Euros para um total de 34 Euros. O decreto estabelece que a polícia judiciária e os órgãos responsáveis ​​pela fiscalização do cumprimento das disposições, ou seja, a Receita e a Guardia di Finanza, realizem as inspeções. Para que o mecanismo de penalização realmente funcione, cabe ao cliente informar qual comerciante ou profissional não aceitou pagamento com cartão ou caixa eletrônico.

O programa Irmãos da Itália em relação ao compromisso de pontos não deixa dúvidas: Nenhuma obrigação para pequenas empresas de aceitar pagamentos eletrônicos. Resta esperar a posse do governo Meloni para conhecer as prioridades da nova legislatura.