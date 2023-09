Os mercados bolsistas da UE estão cautelosos à medida que as exportações chinesas abrandam. À luz do general, Vinico escorrega

Ouça a versão em áudio do artigo

(El Sol 24 Minério Radiocor Plus) – Sob a bandeira da cautela para os gestores Bolsas de valores europeias Após novas preocupações sobreInflação americanaque emergiu dos indicadores ISM de agosto relacionados com o setor terciário e a indústria transformadora, e a nova descida da Exportação e importação chinesa (embora seja esperado). Os mercados bolsistas asiáticos caíram acentuadamente (-0,7% em Tóquio, uma queda de mais de um ponto percentual em Hong Kong e Xangai), enquanto Wall Street terminou efectivamente as negociações em território negativo na véspera do acordo. Os macroindicadores europeus também não são favoráveis, com a produção industrial alemã a cair mais do que o esperado em Julho. No entanto, à tarde, o foco estará nos subsídios de desemprego semanais dos EUA e, sobretudo, à noite, nos discursos públicos dos dois membros sem direito a voto da Fed. Na Praça Avary, após incerteza inicial, foi feito ftsimipalém de outros grandes nomes do Velho Continente, de Frankfurt (DAX 30) Em Paris (CAC 40(via Londres)FT-C 100) e Madri (IBEX 35).

Na Praça Afari, o centro das atenções Contatos na Itália Com negociações entre o governo e a KKR tendo em vista a estreia do programa na emissora prevista para o final do mês. Entre as petrolíferas, as vendas subiram Eni Que lançou a oferta de obrigações convertíveis “sem garantia de alta qualidade” a 7 anos com um valor nominal de mil milhões de euros. Entre os piores Banco BBM, STMicroeletrônica E Nixie. Entre os melhores generais, trindade, No E Unipol Depois de se mudar para subir na capital Banco Bob Sonder. perder altura Banco MBS Após o recente colapso ligado ao receio de que parte das ações detidas pelo Departamento do Tesouro fosse colocada no mercado. Fora do Ftse Mib, acende Todd Após as contas do semestre (lucro de 30,9 milhões), clube está fraco Clube da Juve Na sequência da decisão do Tribunal de Cassação, que decidiu remeter o julgamento das contas do Juventus Club para o Tribunal de Roma.

Finecobank desliza com saídas de depósitos superiores às expectativas

Ao mesmo tempo, há um declínio nas ações Fincobank Após os dados da colheita de agosto. Na verdade, os depósitos líquidos ascenderam a 648 milhões de euros (343 milhões de euros há um ano) e os especialistas consideram-nos positivos, mas apontam o dedo a esta combinação: em particular, sublinham as saídas de depósitos acima esperadas que levaram a um negativo saldo de 517 milhões. De acordo com uma casa de investimento, os depósitos poderão sofrer ainda mais pressão nas próximas semanas devido ao lançamento do novo banco Valor BTP Do tesouro esperado no início de outubro.

Para a China -8,8% das exportações em agosto, a Alemanha desacelerou

As exportações chinesas caíram novamente em Agosto, pelo quarto mês consecutivo, prejudicadas por um abrandamento na procura externa devido à desaceleração da economia global. De acordo com os dados publicados pela Alfândega Chinesa, as exportações de dólares em Agosto caíram 8,8% anualmente, o que é no entanto menos negativo do que os -14,5% registados em Julho. De qualquer forma, o resultado do mês passado está em linha com as estimativas dos analistas. A balança comercial da China em Agosto caiu para 68,3 mil milhões de dólares, contra 80,6 mil milhões de dólares no mês anterior. produção industrial em AlemanhaPor outro lado, caiu 0,8% mês a mês em julho, segundo dados divulgados pela Destatis. Os analistas estimaram uma contração mais contida de 0,2 por cento. A produção industrial registou -1,8% mas a construção está a recuperar (+2,6%).

Spread lento de 174 pips, rendimento de 4,39%

O sector de rendimento fixo do sistema comercial multilateral registou uma ligeira evolução. Os títulos do governo italiano movem-se em sincronia com outros títulos soberanos “principais” e Notas de rodapé Com os Bunds foi confirmado em linha com as indicações dadas na véspera. Após as primeiras negociações, o spread de rendimento entre o índice italiano de 10 anos e os títulos alemães da mesma duração foi cotado em 174 pontos base, contra 175 pontos base no fecho da véspera desse dia. O rendimento do BTP de 10 anos é de 4,39% em comparação com o rendimento indicado no fechamento anterior de 4,40%.