Resegone Online – Notícias de Lecco e sua província » Agricultura, o verão não abandona o campo de Como

A previsão não deixa dúvidas: pleno sol durante uma semana na zona rural de Como e Lecco, com temperaturas máximas atingindo e talvez ultrapassando os 30 graus em algumas áreas, enquanto se aproxima o ponto médio de meados de setembro e, logo depois, uma data com o equinócio de outono. Entretanto, os dados confirmam que agosto de 2023 foi o mais quente já registado na capital regional, Milão, com uma temperatura média diária de 33 graus, representando o recorde desde 1763.

É o que emerge das análises de Coldiretti baseadas em dados do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia, segundo os quais o verão foi o mais quente já registrado, com uma média de 0,66 graus acima da média sazonal histórica, enquanto na Europa – enfatiza Coldiretti Como Lecco – a média foi ​A temperatura é 0,83 graus mais elevada, especialmente nos países do sul da Europa, onde Portugal, França e Itália estiveram expostos a verdadeiras ondas de calor.

A situação – sublinha Coldiretti Como Lecco – é particularmente grave nos centros povoados queimados com asfalto e betão, com temperaturas até 3 graus mais elevadas do que no campo. Neste cenário, os parques, jardins e áreas verdes nas cidades representam oásis de bem-estar para os residentes, mesmo que, no caso de uma mudança climática com ondas de calor cada vez mais intensas e persistentes, as cidades contenham apenas 32,5 metros quadrados de espaços verdes urbanos refrescantes por ano. habitante.

A reduzida presença de parques e jardins onde se pode encontrar sombra e refresco afecta a temperatura média de toda a área urbana. Na verdade, o combate ao calor passa também pelos espaços verdes, pois um grande jardim pode reduzir o nível de temperatura em 1 a 3 graus em comparação com áreas sem plantas ou sombra verde.

As árvores refrescam os ambientes onde se encontram graças ao sombreamento que criam e à transpiração e fotossíntese de sua folhagem, tornando-as ótimos condicionadores naturais. Uma oportunidade que exige enfrentar o problema da baixa disponibilidade de espaços verdes nas cidades – afirma o interprovincial Coldiretti – com foco num grande plano de requalificação urbana de parques e jardins que melhore a qualidade do ar e a vida dos residentes, dando um impulso ao economia e emprego, num setor – o setor de manutenção verde – que tem valor estratégico nas províncias de Como e Lecco.

Sem esquecer que os espaços verdes são importantes porque também melhoram a qualidade de vida nas cidades, tendo em conta que uma planta adulta é capaz de captar de 100 a 250 gramas de poeira fina do ar enquanto um hectare de plantas pode absorver bem do meio ambiente 20 mil quilos de dióxido de carbono (CO2) por ano, conforme análise da Coldirity. Entre as espécies típicas e locais de árvores e arbustos anti-smog estão a azinheira, a carpa branca, o bordo do campo, o tília, o freixo principal, o choupo, enquanto entre os arbustos estão a roseira brava, o louro, o alfeneiro , o dogwood, o espinheiro.

A Coldiretti, em cooperação com a Rete Clima, está empenhada em plantar e cultivar 60.000 árvores em 2023 nas cidades onde serão criadas novas florestas urbanas, com o objectivo de baixar as temperaturas, proteger contra ondas de calor excepcionais, melhorar a qualidade do ar e aumentar a biodiversidade.