É difícil em Bruxelas chegar a um acordo sobre o embargo petrolífero russo

Chefes de Estado e de governo enfrentarão uma cúpula traiçoeira amanhã, 30 de maio, quando começarão dois dias de trabalho para encontrar uma solução diplomática para acabar com o conflito na Ucrânia. Hoje, 29 de maio, meio-dia, mais uma fumaça preta.

Apesar da reunião do Coreper que durou mais de quatro horas, os Estados membros da União Europeia ainda não chegaram a um acordo para acordar o sexto pacote de sanções contra a Rússia, que prevê a proibição gradual das importações de petróleo russo para a União. “Ainda estamos trabalhando nesta questão”, disse um alto funcionário da UE, na véspera da reunião extraordinária do Conselho Europeu que se reunirá a partir de amanhã à tarde para falar sobre a guerra na Ucrânia, energia, segurança e defesa, a crise alimentar causados ​​pelo conflito e pela incapacidade de exportar grãos do porto de Odessa.

A União Europeia rumo a uma cessação do petróleo russo (mas apenas a partir de 2023)

Os resultados da cimeira não incluem, por enquanto, referências ao acordo sobre o sexto pacote de sanções. No entanto, há algo novo. Do projeto, fica claro que os 27 estados membros estão considerando a possibilidade de impor um teto ao preço do gás, uma medida Foi proposto pela primeira vez pela Itália, França, Espanha e Portugal, mas foi contestado pela Alemanha e pela Holanda.

nova discussão

Assim começa uma corrida contra o tempo. Os embaixadores dos Estados membros se reunirão amanhã às 9h30 para uma última tentativa de chegar a um acordo sobre o embargo ao petróleo russo antes do início da reunião dos líderes da União Européia marcada para as 16h de amanhã.

Por que o petróleo russo está dividindo a Europa (e além)

A Hungria ainda estava no caminho do processo de aprovação. Budapeste quer mais garantias, embora com exceção do petróleo destinado à Hungria através do oleoduto Druzhba. O governo de Viktor Orban se opõe ao embargo de petróleo russo, temendo que a medida coloque seriamente em risco sua economia.

O fosso aumentou entre os países da União Europeia

Entre os 27 países, alguns não gostam de tratamento diferenciado, o que também pode beneficiar a Polônia e a Alemanha. No âmbito do reconhecimento pela Comissão Europeia da isenção da proibição de entrada de petróleo através do oleoduto Druzhba, estendeu-se à Hungria, bem como à Polónia e à Alemanha. No entanto, Berlim e Varsóvia confirmaram a Bruxelas que dispensarão o petróleo russo, independentemente das fontes.

Assim, a extraordinária cúpula europeia corre o risco de se tornar um confronto sensacional entre os sherpas dos estados membros.

As consequências da despedida do petróleo da Rússia para a Europa (e Itália)